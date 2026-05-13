Trump'tan İran'a açık tehdit: Ya anlaşacağız ya da yok edilecekler

"Askeri olarak yenilgiye uğradılar, her halükarda biz kazanacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken gündeme dair yaptığı açıklamalarda Tahran yönetimini sert sözlerle hedef aldı. İran ile yaşanan krizde iplerin tamamen Washington'un elinde olduğunu savunan Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler" diyerek rest çekti. Süreçte ABD'yi yalnız bıraktığını belirttiği NATO'ya yönelik sitemkar ifadeler kullanan Trump, askeri olarak "başladığı işi bitirmekte" kararlı olduğunun altını çizdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını öne süren ABD Başkanı, Tahran'ın donanma, kara, hava unsurları ile radar sistemlerinin imha edildiğini savundu.

İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceklerini bir kez daha yineleyen Trump, "İran'la ilgili süreçte tüm kontrol bizde. Ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler. Her halükarda biz kazanacağız; ya barışçıl bir şekilde ya da başka bir yolla. Ya doğru olanı yapacaklar ya da bu işi bitireceğiz" ifadelerini kullandı. Bölgeden istese bugün çekilebileceğini belirten Trump, buna karşılık "başladığı işi tamamen bitirmek istediğini" vurguladı.

NATO'ya 'İran' tepkisi: İhtiyacımız varken orada değillerdi

Açıklamalarının İran başlığında Batı ittifakını da hedef tahtasına oturtan Trump, NATO'nun kriz sürecinde ABD'ye beklenen desteği vermemesinden duyduğu rahatsızlığı gizlemedi.

"NATO'ya ihtiyacımız yok" diyen Trump, ittifakın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, "Onlara ihtiyacımız varken orada değillerdi. Artık İran konusunda ittifakın yardımına ihtiyaç duymuyoruz" çıkışında bulundu.

Arabulucu Pakistan'a övgü, Çin'e "karışma" mesajı

İran ile yürütülen diplomatik temaslarda "Pakistan'ın arabuluculuğunun yeniden değerlendirildiği" iddialarını yalanlayan Trump, İslamabad yönetiminin "harika bir iş çıkardığını" söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Munir'den övgüyle bahseden ABD Başkanı, arabulucuyu değiştirmeyi düşünmediğini kaydetti.

Trump ayrıca, Çin'in İran krizine müdahil olmasına gerek görmediğini belirtse de konunun Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin gündem maddelerinden biri olacağını ifade etti.

Ukrayna için "barış", Şi Cinping için "arkadaşım" vurgusu

Çin ziyaretinden ABD ekonomisi için çok iyi sonuçlar beklediğini belirten Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den "arkadaşım" diye bahsederek "Görüşmemiz harika olacak, sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki geçici ateşkesin sona ermesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı, kalıcı bir barış anlaşması konusunda umutlu konuştu. Savaşın sonuna yaklaşıldığını belirten Trump, "Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma sağlayacağız" derken, şartların gerektirmesi halinde bu yıl içerisinde Rusya'ya gidebileceğine de işaret etti. (AA)