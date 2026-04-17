Piyasalara Hürmüz etkisi... Altın ve gümüş yükseldi, petrol düşüşe geçti!

Piyasalara Hürmüz etkisi... Altın ve gümüş yükseldi, petrol düşüşe geçti!

ABD ve İran arasında barış rüzgarlarının esmesi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurmasıyla altın, gümüş, borsalar yükselirken, petrol düşüşe geçti.
Piyasalara Hürmüz etkisi... Altın ve gümüş yükseldi, petrol düşüşe geçti!

ABD ve İran arasında barış rüzgarlarının esmesi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurmasıyla altın, gümüş, borsalar yükselirken, petrol düşüşe geçti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine tamamen izin verildiğini duyurdu.

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş, İran Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından önceden duyurulan koordineli güzergah üzerinden gerçekleşecek.

Bu gelişmenin etkisiyle değerli madenler yükselirken petrol düşüşe geçti.

ALTIN FİYATLARI

Ons altın 4 bin 846 dolara kadar yükseldi ve yüzde 1 civarında artış oldu. Gram altın ise 6 bin 986 liraya kadar yükseldi ve yüzde 1'i aşkın prim yaptı.

GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş yüzde 4'e yakın primle 118 liraya tırmandı. Ons gümüş 81,4 dolara kadar çıktı.

PETROL FİYATLARI

Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla birlikte sert düştü. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol yüzde 8 düşüşle 87,2 dolara, WTI petrol ise yüzde 8,5 oranında düşüşle 82,3 dolara kadar geriledi.

BORSA İSTANBUL

Borsa İstanbul ise rekor seviyelere yaklaştı. BİST yüzde 1,5'in üstünde primle 14 bin 425 puana sıçradı.

