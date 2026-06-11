Narko Güç Operasyonu’nda 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirilen “Narko Güç Operasyonu” kapsamında 3 kilo 80 gram hintkeneviri, kokain, MDMA, uyuşturucu içerikli haplar ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar ele geçirilirken, dört kişi tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Gazimağusa ve Girne’de dün gerçekleştirilen “Narko Güç Operasyonu” kapsamında yapılan ev aramalarında, toplam 3 kilo 80 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 15 gram ağırlığında kokain türü ile 50 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca MDMA türü uyuşturucu madde içeren toplam 27 adet hap, satışı yeşil reçeteye tabi toplam 378 adet hap, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan öğütücü ve tütünle karışık uyuşturucu madde içeren ucu yanık sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında dört kişi zanlı olarak tutuklandı.