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SON DAKİKATrump seçim hilesi sorusundan sonra röportajı yarıda kesti: 'Ya yalancısın ya aptalsın'

Trump seçim hilesi sorusundan sonra röportajı yarıda kesti: 'Ya yalancısın ya aptalsın'

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ABD Başkanı Donald Trump, NBC'ye verdiği bir röportaj sırasında, program sunucusu Kristen Welker'in 2020 seçimlerine ilişkin bazı iddialara yönelik ısrarlı sorularıyla karşılaşınca aniden röportajı yarıda kesti.
Trump seçim hilesi sorusundan sonra röportajı yarıda kesti: 'Ya yalancısın ya aptalsın'

Pazar günü yayımlanan Meet The Press programındaki röportaj sırasında Trump, daha önce de olduğu gibi hem California'daki mevcut ön seçimlerin hem de 2020 başkanlık seçimlerinin "hileli" olduğunu iddia etti.

Welker'ın California'daki oylarla ilgili kanıt sorması üzerine Trump, "Yapmam gereken tek şey bakmak ve dinlemek" dedi.

Sunucu "Bu kanıt değil" diye yanıt verince Trump medyayı "yalancı" olmakla suçladı.

Ardından sunucu Welker'e "Ya yalancısın ya da aptalsın" diyerek röportajı sonlandırdı ve "Üzgünüm, bunu burada bitirelim çünkü bu kadarı yeter" dedi.

Trump'ın geleneksel medya kuruluşlarıyla gergin bir ilişkisi bulunuyor ve sıkça kendisine karşı önyargılı olduklarını öne sürüyor.

NBC, Trump'ın 50 dakika sonra röportajı terk ettiğini bildirdi.

Röportajın büyük bir kısmında Welker, Trump'a İran ile yaşanan çatışma hakkında sorular yöneltti. Trump, ABD'nin İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek için harekete geçmesi gerektiğini ve bunun "sonsuz bir savaş" olmayacağını savundu.

Programdan ayrılmasına yaklaşık altı dakika kala ikili, hükümet tarafından haksız şekilde hedef alındığını veya soruşturulduğunu iddia eden bireylere tazminat ödenmesi için oluşturulması planlanan ancak daha sonra vazgeçilen 1,8 milyar dolarlık fonu ele aldı.

Bu plan, Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler tarafından sert şekilde eleştirildi; eleştirilerde, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası baskını nedeniyle yargılanan kişilere ödeme yapılmasına yol açabileceği öne sürüldü.

Trump'ın daha sonra 2020 seçimlerinin hileli olduğu yönündeki temelsiz iddiasını tekrarlamasının ardından sunucunun sorularıyla karşılaştı.

Sonuçların dört gün sonra bile açıklanmadığını söyleyerek "Seçimi hileli hale getiriyorlar" dedi.

Welker, "Bunu destekleyecek kanıtınız var mı?" diye sordu.

Başkan, "Yapmam gereken tek şey bakmak ve dinlemek" diye yanıtladı.

Sunucu araya girerek, "Ama bu kanıt değil" dedi.

Eyalette sonuçların kesinleşmemiş olması, özellikle titiz oy sayım süreci ve yaygın posta yoluyla oy kullanımından kaynaklanan yaygın gecikmelerle açıklanıyor. Postayla oy kullanımı uzun zamandır Trump'ı rahatsız ediyor.

Trump sözlerini, "Onlar hileli" diye sürdürerek "tıpkı senin hileli olman gibi" dedi.

Welker ise "Adil olmak gerekirse, ben hileli değilim. Ama devam edelim" dedi.

Trump bunun üzerine Welker'a "Ya yalancısın ya da aptalsın" dedi ve kısa bir tartışmanın ardından, "Burada bitirelim çünkü yetti. Teşekkürler canım" ifadelerini kullandı ve mikrofonunu çıkardı.

Welker röportajı sürdürmeye çalıştı, ancak Trump araya girerek "Bir saattir yağmur altında seninle oturdum ve sana yeterince zaman verdim. Kurumunu düzeltmelisin, neden biliyor musun? Dürüst olmayan bir basınla bir ülke asla büyük olamaz" dedi.

Ardından kameranın arkasındaki kişilere işaret ederek "Hadi, gidelim" dedi ve ayağa kalkarak setten ayrıldı.

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