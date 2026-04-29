SON DAKİKA

ABD'de Trump portreli pasaport dönemi

Beyaz Saray, ABD’nin bağımsızlık bildirisinin 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, üzerinde Başkan Donald Trump’ın portresinin bulunduğu sınırlı sayıda pasaportun piyasaya sürüleceğini doğruladı.
ABD'de Trump portreli pasaport dönemi

Temmuz ayında başlayacak olan uygulama, federal kurumların ve ulusal sembollerin Başkan Trump’ın ismi ve imgesiyle yeniden şekillendirildiği bir sürecin parçası olarak görülüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan taslak tasarımda, pasaportun iç kapağında Trump’ın portresi, Bağımsızlık Bildirgesi metni ve Amerikan bayrağı ile çevrelenmiş bir şekilde yer alıyor.

Tasarımın altında ise başkanın altın rengi imzası bulunuyor.

Sadece başkentte dağıtılacak

Beyaz Saray sözcüsü, yeni pasaportun Amerikalıların ülkenin 250. doğum gününü kutlamaları için "vatansever bir yol" sunduğunu belirtti.

Yeni tasarımların başvuru süreci başladığında tüm Amerikan vatandaşlarına açık olacağı, ancak bu özel sürümün yalnızca Washington Pasaport Dairesi'nden temin edilebileceği bildirildi.

Halihazırda kullanılan ABD pasaportlarında Ay’a iniş gibi tarihi olaylar ve Özgürlük Heykeli gibi ulusal simgeler yer alıyor.

Yeni pasaportların 10 yıl geçerlilik süresine sahip olması, Trump’ın görev süresi sona erdikten sonra da bu pasaportların kullanımda kalacağı anlamına geliyor.

Kamu kurumlarında Trump damgası

Hatıra pasaportu, mevcut yönetimin Trump’ın adını ve yüzünü çeşitli devlet programlarına ve kamu binalarına verme yönündeki son adımı oldu.

Benzer uygulamalar diğer alanlarda da devam ediyor:

ABD Darphanesi, Trump’ın sert bir ifadeyle masaya yaslandığı 24 ayar altın hatıra paraları basmaya hazırlanıyor. Ayrıca Trump, ABD banknotlarında imzası bulunan ilk görevdeki başkan olmaya hazırlanıyor.

John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nin adı, mütevelli heyetinin oylamasıyla "Trump-Kennedy Merkezi" olarak değiştirildi.

Bu karar, merkezin kurucusu olan Kennedy ailesinin üyeleri tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Washington DC'de yaklaşık 76 metre yüksekliğinde inşa edilmesi planlanan devasa zafer takı "Arc de Trump" için federal panelden ön onay alındı.

Proje, tarihi dokuyu bozacağı gerekçesiyle koruma grupları ve halktan gelen yoğun tepkilere rağmen ilerliyor.

Başkanın Beyaz Saray bahçesine devasa bir balo salonu inşa etme planı kapsamında binanın Doğu Kanadı (East Wing) yıkıldı.

Ulusal Tarihi Koruma Vakfı, inşaatın Kongre onayı olmadan başladığını belirterek yönetime dava açtı.  

