Habitat Sergisi Açılıyor, Yaşamın İzleri Sanatla Buluşuyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından özel olarak hazırlanan “Güzel Sanatlar Habitat Sergisi”, 30 Nisan Perşembe günü saat 16.00’da GÜNSEL Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 482’nci sergi olma özelliğini taşıyan “Habitat”, farklı disiplinlerden üretimleri bir araya getirerek sanat izleyicilerine zengin bir görsel deneyim sunacak.

Resim, heykel, seramik ve baskı resim alanlarından oluşan karma sergi, hafta içi her gün 08.00-16.00 saatleri arasında 26 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Serginin küratörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Danışmanı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Erdoğan Ergün üstleniyor.

Prof. Dr. Erdoğan Ergün: “Habitat ile sanatın yaşamla kurduğu bağı yeniden düşünüyoruz!”

Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “Habitat” sergisinin farklı disiplinleri bir araya getirerek sanatın yaşam alanlarıyla kurduğu çok katmanlı ilişkiyi görünür kıldığını ifade etti. Sanatın yalnızca estetik bir üretim değil, aynı zamanda çevreyle, mekanla ve insan deneyimiyle kurulan güçlü bir diyalog olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ergün, “Bu sergide yer alan her eser, ait olduğu ‘habitat’ üzerinden yeni anlamlar üretirken izleyiciyi de bu etkileşimin bir parçası haline getiriyor” dedi. Akademisyen sanatçıların özgün yaklaşımlarını bir araya getiren serginin, izleyicilere farklı bakış açıları sunacağını belirten Prof. Dr. Ergün, tüm sanatseverleri bu çok yönlü deneyimi GÜNSEL Sanat Müzesi’nde keşfetmeye davet etti.