Otizmli Çocuklar için Bir Sahne, Bin Tebessüm!

Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde gerçekleştirilen “Bir Sahne, Bir Tebessüm” etkinliğinde, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitimi Okulunda anlamlı bir sosyal sorumluluk örneği sergiledi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde gerçekleştirilen “Bir Sahne, Bir Tebessüm” etkinliğinde, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitimi Okulunda anlamlı bir sosyal sorumluluk örneği sergiledi.

Toplumsal sorumluluk bilincini eğitimle buluşturan, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, özel gereksinimli çocuklara dokunan anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ile Türkçe-Edebiyat Kulübü tarafından düzenlenen “Bir Sahne, Bir Tebessüm: Özel Gereksinimli Çocuklar için Tiyatro, Sanat ve Eğlence Etkinliği” Girne Özel Eğitim ve İş Eğitimi Okulunda gerçekleştirildi.

Üniversite öğrencileri ile özel gereksinimli çocukları bir araya getiren etkinlik, keyifli anlara sahne olurken, otizm konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına da katkı sağladı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik; tiyatro gösterisiyle başlayarak okul bahçesinde düzenlenen oyunlar ve çeşitli aktivitelerle devam etti. Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin gönüllülük esasıyla yürüttüğü etkinliklerde çocukların aktif katılımı sağlanarak hem eğlenmeleri hem de sosyal etkileşimlerinin güçlenmesi hedeflendi.

Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri ise okul bahçesi için çocuklara hediye edilen kuşlar oldu. Çocukların sorumluluk duygularını geliştirmelerine katkı sunması amaçlanan bu anlamlı jest, günün unutulmaz anları arasında yer aldı.

Sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık öncelikli!

Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yeniasır ise okul yönetimine ve etkinlikte görev alan öğrencilere teşekkür ederek, bu tür çalışmaların öğretmen adaylarının sosyal sorumluluk bilincini geliştirmede önemli bir rol oynadığını vurguladı. Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Katkı ve Mezun Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burak Gökbulut da etkinliğin, dezavantajlı bireylerin topluma uyumunu destekleme açısından büyük önem taşıdığını belirterek okul yönetimine teşekkürlerini iletti.

Dr. Özlem Dağlı Gökbulut: “Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal duyarlılığı artırma açısından büyük önem taşıyor.”

Girne Özel Eğitim ve İş Eğitimi Okulu Müdürü Dr. Özlem Dağlı Gökbulut, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında hazırlanan programdan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Çocuklarımızın bu tür etkinliklerde bir araya gelmesi, onların hem mutlu olmalarını hem de kendilerini değerli hissetmelerini sağlıyor” dedi. Etkinlik sayesinde öğrencilerin eğlenirken aynı zamanda sorumluluk alabilecekleri yeni deneyimler kazandığını ifade eden Dr. Gökbulut, bu tür çalışmaların gelişim açısından önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Eğitim kurumları arasındaki iş birliklerinin önemine de dikkat çeken Dr. Gökbulut, “Okulumuz ile üniversite arasında kurulan bu bağ, çocuklarımızın gelişimine çok yönlü katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı. Etkinlikte hediye edilen kuşlar ve onlar için oluşturulan yaşam alanlarına da değinen Dr. Gökbulut, bu tür anlamlı dokunuşların çocuklarda sorumluluk bilinci oluşturduğunu belirtti. Sosyal sorumluluk projelerinin, çocuklara gösterilen ilgi ve toplumsal duyarlılığı artırma açısından büyük değer taşıdığını dile getiren Dr. Gökbulut, etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti.