Gölgedeki Doğumlar: Bilim, Empati ve Yeniden Umut

Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen “Gölgedeki Doğumlar” etkinliği ile fetal anomaliler ve gebelik kayıplarına ilişkin süreçler tıbbi, psikolojik ve mesleki yönleriyle çok yönlü olarak değerlendirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ile Ebelik Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen “Gölgedeki Doğumlar: Fetal Anomaliler, Kayıp ve Ebeler” etkinliği, İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla yapıldı. Akademisyenler, öğrenciler ve sağlık alanına ilgi duyan katılımcıları bir araya getiren etkinlikte; fetal anomaliler, prenatal kayıplar ve ebelik mesleğinin bu süreçlerdeki kritik rolü çok yönlü olarak ele alındı.

Etkinliğin açılış konuşmasını, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören gerçekleştirirken, oturum başkanlığını ise Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embrioloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sendegül Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Oğul üstlendi. Bilimsel paylaşımların ardından düzenlenen soru-cevap bölümünde öğrenciler ve katılımcılar merak ettikleri konuları uzman isimlere yöneltme fırsatı buldu.

Yoğun ilgi gören etkinlik, sağlık alanında farkındalık yaratmasının yanı sıra, ebelik mesleğinin yalnızca doğuma eşlik eden değil; yaşamın en zor anlarında da ailelerin yanında olan güçlü bir destek alanı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Embriyonik gelişimden prenatal bakıma uzanan bilimsel sunumlar ilgi gördü!

Etkinlik kapsamında; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embrioloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve aynı zamanda TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu (SBAG) Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Gamze Ergüler Tanrıöver, “Kusursuz Senfonideki Tek Yanlış Nota: Embriyoda Kaderi Değiştirir” başlıklı sunumunda embriyonik gelişim sürecinde ortaya çıkabilen anomalilerin nedenleri, erken tanının önemi ve gebelik takibinde dikkat edilmesi gereken noktaları ele aldı. Doç. Dr. Gonca İnanç ise “Anne karnından çocukluğa: Beyin Gelişiminde Uykunun Kritik Rolü” başlıklı sunumunda, uyku düzeninin fetal dönemden başlayarak çocukluk çağına kadar nörolojik gelişim üzerindeki etkilerini anlattı. Katılımcılar, sağlıklı gelişim açısından uykunun taşıdığı öneme ilişkin kapsamlı bilgiler edinme fırsatı buldu.

Etkinliğin bir diğer konuşmacısı Doç. Dr. Filiz Yarıcı ise “Kırılan Hayalleri Onarmak: Prenatal Kayıplarda Aile Merkezli Bakım ve Ebelik Sanatı” başlıklı sunumunda, prenatal kayıp yaşayan ailelere yönelik psikososyal destek süreçlerini ve ebelerin bu hassas dönemde üstlendiği rehberlik rolünü değerlendirdi.

Prof. Dr. Adile Öniz Özgören: “Sağlık çalışanı olarak görevimiz yalnızca yaşamın başlangıcını korumak değil, kayıpların ardından yeniden umut inşa edebilmektir.”

“Bugün burada, yaşamın en hassas, en mucizevi ve aynı zamanda en kırılgan dönemlerinden birine ışık tutmak için bir araya geldik” sözleriyle konuşmasına başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, ebeliğin yalnızca bir meslek olmadığını; hayatın başladığı o ilk ana tanıklık eden, bilimi şefkatle buluşturan eşsiz bir sanat olduğunu vurguladı.

Sağlık çalışanı olmanın, aslında bir meslekten öte bir yaşam biçimini seçmek anlamına geldiğini ifade eden Prof. Dr. Özgören, “Sağlık çalışanı olarak görevimiz yalnızca yaşamın başlangıcını korumak değil, kayıpların ardından yeniden umut inşa edebilmektir. Bilimsel bilgiyle donanmış, empatiyle güçlenmiş, insanı, tüm canlıları ve doğayı merkeze alan bir anlayışla hareket eden sağlık profesyonelleri olarak bizler; sadece doğuma değil, yaşamın her hassas ve kırılgan anına tanıklık ediyoruz. Bugün burada paylaşılacak her bilginin, her deneyimin ve her bakış açısının mesleki pratiğimize değer katmasını; bizleri daha güçlü, daha duyarlı ve daha bilinçli bireyler haline getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Bilimsel bilgiyle donanmış, empatiyle güçlenmiş ve insan-canlı-doğa odaklı yaklaşımı merkezine alan sağlık çalışanlarının, sadece doğuma değil yaşamın her kırılma anına tanıklık ettiğini dile getiren Prof. Dr. Özgören, etkinlik boyunca paylaşılacak her bilginin, her deneyimin ve her bakış açısının mesleki pratiğe katkı sunmasını temenni etti. Ayrıca bu buluşmanın, katılımcıları daha güçlü, daha duyarlı ve daha bilinçli bireyler haline getireceğine inandığını ifade etti.