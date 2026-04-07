  • BIST 12433.5
  • Altın 6495.18
  • Dolar 44.3489
  • Euro 51.3612
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Akademik Başarı Sanatla Taçlanıyor!

» »
Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden biri olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2025 yılı içerisinde profesörlük, doçentlik ve yardımcı doçentliğe yükseltilen 40 akademisyen belgelerini 9 Nisan’da İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle alacak.
Törenin akabinde Zühre Özkaraman’ın kişisel sergisi “Hafızamın Oyunları” da sanatseverlerle buluşacak.

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2025 yılı içerisinde akademik unvanları yükseltilen akademisyenler belgelerini İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle alacak. 9 Nisan Perşembe günü 16.00’da düzenlenecek törenin ardından Zühre Özkaraman’ın kişisel sergisi “Hafızamın Oyunları”nın da sergisi açılacak.

Akademik Yükseltme Töreni’nde, üniversitenin farklı fakülte ve bölümlerinden toplam 40 akademisyen, yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük unvanlarına yükselmenin gururunu yaşayarak belgelerini alacak.

Törenin ardından saat 17.00’de, sanatçı Zühre Özkaraman’ın “Hafızamın Oyunları” adlı kişisel resim sergisi açılacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 481’inci sergisi olan seçkide, doğa, hafıza ve duyguları bir araya getiren özgün eserler yer alıyor. Sergi, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda 8 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Her bir akademik unvan, bilgi üretme sorumluluğunun daha da büyüdüğü yeni bir başlangıcı temsil ediyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, akademik yükseltmelerin yalnızca bireysel birer başarı değil, aynı zamanda kurumsal gelişimin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Akademisyenlerimizin emek, kararlılık ve bilimsel üretkenlikle elde ettikleri bu unvanlar, üniversitemizin araştırma kapasitesini ve uluslararası görünürlüğünü her geçen gün daha da ileriye taşıyor. Her bir yükseltme, bilgi üretme sorumluluğunun daha da büyüdüğü yeni bir başlangıcı temsil ediyor” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, akademik başarı ile sanatı aynı programda buluşturmanın Yakın Doğu Üniversitesi’nin vizyonunu yansıttığını belirterek, “Bilimi yalnızca laboratuvarlarla sınırlı görmüyor; sanatı, kültürü ve düşünsel üretimi de bu bütünün ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyoruz. Akademisyenlerimizin başarılarını kutladığımız bu özel günü, sanatla tamamlamak; çok yönlü, üretken ve estetik duyarlılığı yüksek bir akademik ekosistem inşa etme anlayışımızın somut bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Prof. Erdoğan Ergün: “Bu sergi, yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda kimlik, aidiyet ve hafıza üzerine derinlikli bir karşılaşma alanı sunuyor”

Akademik Yükseltme Törenin ardından açılışı yapılacak “Hafızamın Oyunları” sergisinin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Danışmanı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Erdoğan Ergün ise Kıbrıs Türkü sanatçı Zühre Özkaraman’ın üretimlerinin, yerel kimlik ile evrensel anlatı arasında güçlü bir köprü kurduğunu vurguladı. “Hafızamın Oyunları, bireysel olduğu kadar toplumsal hafızanın da izlerini taşıyan çok katmanlı bir anlatı sunuyor. Sanatçının Kıbrıs’a özgü kültürel birikimi ve duyarlılığı, eserlerinde evrensel bir dile dönüşerek izleyiciyle buluşuyor” dedi.

“Bu sergi, yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda kimlik, aidiyet ve hafıza üzerine derinlikli bir karşılaşma alanı sunuyor” diyen Prof. Erdoğan Ergün, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi olarak, böyle değerli Kıbrıs Türkü sanatçılara alan açmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tüm halkımızı sergimizin açılışına davet ediyorum” ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti