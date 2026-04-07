Yakın Doğu Üniversitesi’nde Akademik Başarı Sanatla Taçlanıyor!

Törenin akabinde Zühre Özkaraman’ın kişisel sergisi “Hafızamın Oyunları” da sanatseverlerle buluşacak.

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2025 yılı içerisinde akademik unvanları yükseltilen akademisyenler belgelerini İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle alacak. 9 Nisan Perşembe günü 16.00’da düzenlenecek törenin ardından Zühre Özkaraman’ın kişisel sergisi “Hafızamın Oyunları”nın da sergisi açılacak.

Akademik Yükseltme Töreni’nde, üniversitenin farklı fakülte ve bölümlerinden toplam 40 akademisyen, yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük unvanlarına yükselmenin gururunu yaşayarak belgelerini alacak.

Törenin ardından saat 17.00’de, sanatçı Zühre Özkaraman’ın “Hafızamın Oyunları” adlı kişisel resim sergisi açılacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 481’inci sergisi olan seçkide, doğa, hafıza ve duyguları bir araya getiren özgün eserler yer alıyor. Sergi, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda 8 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Her bir akademik unvan, bilgi üretme sorumluluğunun daha da büyüdüğü yeni bir başlangıcı temsil ediyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, akademik yükseltmelerin yalnızca bireysel birer başarı değil, aynı zamanda kurumsal gelişimin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Akademisyenlerimizin emek, kararlılık ve bilimsel üretkenlikle elde ettikleri bu unvanlar, üniversitemizin araştırma kapasitesini ve uluslararası görünürlüğünü her geçen gün daha da ileriye taşıyor. Her bir yükseltme, bilgi üretme sorumluluğunun daha da büyüdüğü yeni bir başlangıcı temsil ediyor” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, akademik başarı ile sanatı aynı programda buluşturmanın Yakın Doğu Üniversitesi’nin vizyonunu yansıttığını belirterek, “Bilimi yalnızca laboratuvarlarla sınırlı görmüyor; sanatı, kültürü ve düşünsel üretimi de bu bütünün ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyoruz. Akademisyenlerimizin başarılarını kutladığımız bu özel günü, sanatla tamamlamak; çok yönlü, üretken ve estetik duyarlılığı yüksek bir akademik ekosistem inşa etme anlayışımızın somut bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Prof. Erdoğan Ergün: “Bu sergi, yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda kimlik, aidiyet ve hafıza üzerine derinlikli bir karşılaşma alanı sunuyor”

Akademik Yükseltme Törenin ardından açılışı yapılacak “Hafızamın Oyunları” sergisinin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Danışmanı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Erdoğan Ergün ise Kıbrıs Türkü sanatçı Zühre Özkaraman’ın üretimlerinin, yerel kimlik ile evrensel anlatı arasında güçlü bir köprü kurduğunu vurguladı. “Hafızamın Oyunları, bireysel olduğu kadar toplumsal hafızanın da izlerini taşıyan çok katmanlı bir anlatı sunuyor. Sanatçının Kıbrıs’a özgü kültürel birikimi ve duyarlılığı, eserlerinde evrensel bir dile dönüşerek izleyiciyle buluşuyor” dedi.

“Bu sergi, yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda kimlik, aidiyet ve hafıza üzerine derinlikli bir karşılaşma alanı sunuyor” diyen Prof. Erdoğan Ergün, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi olarak, böyle değerli Kıbrıs Türkü sanatçılara alan açmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tüm halkımızı sergimizin açılışına davet ediyorum” ifadelerini kullandı.