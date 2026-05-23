Gazimağusa ve Doğanköy’de uyuşturucu operasyonu… 4 kişi tutuklandı

Gazimağusa ve Doğanköy’de polis tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi ve 4 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da dün saat 15.30 sıralarında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından A.R. (E-24) ile A.A.’nın (E-26) evinde arama yapıldı. Aramada yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan, Doğanköy’de dün saat 13.00 sıralarında Z.D. (E-44) ve S.K.’nin (K-33) evinde yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu şahısların herhangi bir resmi belgeye sahip olmaksızın ikametgahta kaldıkları ve kanunsuz işgalde bulundukları da tespit edildi.

Zanlılar tutuklandı. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.