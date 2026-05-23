Lefkoşa ve Gazimağusa’da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında yaralanan olmazken, biri ehliyetsiz olmak üzere üç sürücü tutuklandı.
Biri ehliyetsiz, ikisi alkollü: Gece boyunca üç trafik kazası

Lefkoşa ve Gazimağusa’da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında üç sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre ilk kaza, 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun ikinci kilometresinde meydana geldi.

Celal Taşkol (E-38), 189 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PA 426 plakalı araçla doğu istikametine seyrettiği sırada, önünde seyreden ve polisin trafik kontrolü yaptığını görerek yavaşlayan Mehmet Hamurcu (E-43) yönetimindeki RL 318 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, Celal Taşkol alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

İkinci kaza ise aynı gün saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Younıs Mohıeldın Abdelhaı Mohamed (E-22), yönetimindeki JM 553 plakalı araçla güney istikametine dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol kısmındaki banket içerisinde bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ BARİYERLERE ÇARPTI

Üçüncü kaza ise 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 06.00 sıralarında Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun Boğaz mevkiinde meydana geldi.

Asiye Nur Diğil (K-23), 144 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki AA 891 P plakalı araçla İskele istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolun sağından çıkarak yol kenarındaki toprak sete de çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Asiye Nur Diğil de alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

