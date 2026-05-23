Rum Meteoroloji Dairesi bugün için sarı uyarı yayımladı

Rum Meteoroloji Dairesi bugün yer yer şiddetli, gök gürültülü fırtına yaşanabileceğini belirterek sarı uyarı yayımladı.
Haravgi gazetesi dün yayımlanan uyarının 09.00-17.00 saatleri arasında geçerli olduğunu yazarken; “Riknews” haber sitesi uyarının 11.00-17.00 saatleri arasına yönelik olduğunu belirtti.
Açıklamada iç kesimlerde ve dağlık bölgelerde yer yer şiddetli fırtınaların etkili olmasının beklendiği de kaydedildi.
