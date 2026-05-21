Tacan Reynar: TDP üçüncü parti, hedefimiz parti grubunu kurmak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri Tacan Reynar, Nazar Eriskin’in hazırlayıp sunduğu “Güne Dair” programına konuk oldu.

Programda hükümet ortakları arasındaki tartışmaları değerlendiren Reynar, YDP, DP ve UBP arasında yıllardır benzer krizlerin yaşandığını belirterek, son dönemdeki açıklamaları “alışılmış hükümet ortaklığı gerilimleri” olarak yorumladı.

“Basına yönelik kuşatma yıllardır sürüyor”

Basın özgürlüğüne yönelik baskıların yeni olmadığını ifade eden Reynar, sürecin özellikle 2018 yılında yaşanan olaylardan sonra hız kazandığını söyledi.

Son yıllarda geçirilen yasalarla birlikte basının hareket alanının daraltıldığını savunan Reynar, özellikle Ceza Muhakemeleri Usul Yasası’nda yapılmak istenen düzenlemelerin “masumiyet karinesi” adı altında basını kuşatan bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

Reynar, “Yasaların içine suç maddeleri koyarsanız yalnızca basının değil, yargıcın da eli bağlanır. Bu süreçte yalnızca medya değil, ifade özgürlüğü anlayışı da baskı altına giriyor” dedi.

Barolar Birliği üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Reynar, tüm sorumluluğun yalnızca Barolar Birliği’ne yüklenmesini doğru bulmadığını belirterek, esas sorumluluğun yasayı meclisten geçiren siyasilerde olduğunu söyledi.

“Nefret dili organize şekilde büyütülüyor”

17 Mayıs yürüyüşü sonrası sosyal medyada ortaya çıkan nefret söylemlerine ilişkin de konuşan Reynar, yaşananların bireysel tepkilerden çok organize bir nefret kültürünün sonucu olduğunu ifade etti.