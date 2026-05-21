İsrail Ordusu Marmaris'ten yola çıkan Sumud Filosu'na müdahale etti

Rifat Reis’ten Taciz İddiaları Açıklaması: “Olay Göründüğünden Daha Büyük”

Eğitimci Rifat Reis, olayın basına yansıdığı şekilden daha büyük olduğunu öne sürerek, mağdur öğrenci sayısının 25’e ulaştığını iddia eti
Daha önce okulda iki yıl görev yaptığını belirten Reis, ders verdiği öğrencilerin söz konusu öğretmenle ilgili şikayetlerini kendisine sık sık anlattığını ifade etti. İddiaların yeni olmadığını savunan Reis, yıllardır bazı şikayetlerin duyulmasına rağmen gerekli adımların atılmadığını öne sürdü.

Açıklamasında okul yönetimini ve sessiz kalanları da eleştiren Reis, “Susup oturan müdür de en az öğretmen kadar suçludur” ifadelerini kullandı. Yetkililere çağrıda bulunan Reis, Milli Eğitim Bakanlığı’nın soruşturmayı derinleştirmesi gerektiğini belirterek, geçmiş yıllarda okul idaresine yapılan şikayetlerin araştırılması çağrısında bulundu.

Reis, çocuklarla birebir görüşülmesi halinde daha fazla iddianın ortaya çıkabileceğini savunurken, kamuoyuna da “Sesinizi yükseltin, susmayın” çağrısı yaptı.

