Serdar Denktaş: Bebekler borçla doğuyor!

Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in canlı yayın konuğu olan TAM PARTİ Genel Başkanı Serdar Denktaş, hükûmetin mali politikalarını sert bir dile eleştirdi. Yapılan borçlanmaların hükûmetin değil, halkın borcu olduğunu hatırlatan Denktaş, “Bugün yeni doğan bebek bile borçla doğuyor. Bu borçlar çocuklarımızın cebinden çıkacak.” dedi.

Mevcut hükûmetin mali uygulamalarını eleştiren Denktaş, tüm gelir kapılarının kapatıldığını belirterek devletin gelirlerini artırmanın yolunun vergi, harç ve fonların çoğaltılması olmadığını söyledi. Yapılan borçlanmaların halkın borcu olduğunu vurgulayan Denktaş, bütün bu borçların faiziyle birlikte vatandaşın, çocukların ve hatta yeni doğan bebeklerin bile cebinden çıkacağını ifade etti. Denktaş, “Acilen yapılması gereken hayatın ucuzlatılmasıdır. Böylece hayat pahalılığı ödenekleri de zaten düşecektir. Bu kısır döngünün kırılması gerekiyor.” diye konuştu.

BU ÜLKE İHYA OLACAK NOKTAYA GELEBİLİR

‘Yurt Dışındaki Finansal Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Yasa Tasarısı’ nı değerlendiren Denktaş, böylesi bir konunun doğru yönetilmesi, sıkı denetlenmesi ve kontrol altında tutulması gerektiğini belirterek, şu anki yetkililerde bu iradenin olmadığını söyledi. “Böyle bir hamle sıcak parayı çeker, ancak doğru planlanmalı ve iyi bir stratejiye oturtulmalıdır. Bunların derdi o değil, kolay yoldan para kazanmaktır. O nedenle bu bizi felakete sürükleyecek noktaya gelebilir. Bankaların çok dikkatli olmasını öneriyorum.” dedi.

Bu yasaya gelene kadar, KKTC’nin vizyon olarak ortaya koyması gereken ve daha verimli sonuçlar getirecek çok önemli adımlar olduğunu belirten Denktaş, “Biz Dubai ve Doha’nın kaybolmuş itibarına talip olmalıyız. Düzgün yasalarla, vergilerin azaltılması ve bürokratik kolaylıkların getirilmesiyle iddia ediyorum ki, ihya olacak noktaya gelebiliriz. Fakat bu ancak doğru politikalar ve doğru hedeflerle yapılabilir. Kolay parayı nasıl kazanırız düşüncesiyle değil.” diye konuştu.

Türkiye ile yapılan mali protokollerin de hükûmet tarafından suistimal edildiğine dikkat çeken Denktaş, hal yasası örneğini vererek, “Hal yasasının geçmesi karşılığında bir para alındı Türkiye’den. Yasa geçirildi, para alındı, hatta o para harcandı bitti fakat hal yasası uygulanıyor mu? Hayır. Türkiye’nin verdiği desteği de kötüye kullanıyorlar. Tüm mali protokollerin koşullarının ve içeriklerinin de yeniden değerlendirilmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

BİZ ENKAZ EDEBİYATI YAPMAYACAĞIZ

TAM PARTİ’nin yeni nesil siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdüğünü söyleyen Genel Başkan Denktaş, “Her sorunumuza çare vardır. Biz tüm bunların üzerinde çalışıyoruz. Enkaz edebiyatı siyasetine girmeyeceğiz. Tüm bu olanların üzerini çizip, ileriye doğru nasıl yol alabiliriz, buna bakıyoruz. Mesela et fiyatlarının Güney tarafıyla aynı seviyeye çekilmesiyle ilgili kapsamlı bir çalışmamız var ve uygulamaya geçirdiğimiz takdirde hayatın ucuzlatılması yolunda büyük adımlardan birini atmış olacağız. Pek çok alanda bu gibi çalışmalarımız var ve 1 yıllık bir süreçte bugünkünden çok daha iyi bir durumda olacağız” dedi.