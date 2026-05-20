  • BIST 14004.62
  • Altın 6569.2
  • Dolar 45.5895
  • Euro 52.8665
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu Marmaris'ten yola çıkan Sumud Filosu'na müdahale etti

Çek takasında yeni dönem başlıyor: Elektronik Çek Takas Sistemi yarın devreye giriyor

» »
Yeni sistemle birlikte çeklerin fiziki olarak bankalar arasında taşınması sona erecek, çek takası ve mutabakat işlemleri aynı iş günü içinde dijital ortamda tamamlanacak.
Çek takasında yeni dönem başlıyor: Elektronik Çek Takas Sistemi yarın devreye giriyor

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Elektronik Çek Takas Sistemi’nin (EÇTS) yarından itibaren devreye gireceğini açıkladı.

KKTC Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından müştereken kurgulanan proje ile; mevcut çek takas sistemi dijital ortama taşınacak, bankalar arası çek takası ve mutabakatı işlemlerinin ayni işgünü içinde sonuçlandırılması sağlanacak.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada, Elektronik Çek Takas Sistemi’nin, KKTC Poliçeler Yasası’nda yapılan değişiklikler sonrasında çıkarılan mevzuat ve yapılan teknik çalışmalar kapsamında, çeklerin fiziksel olarak bankalar arasında taşınmasına gerek kalmadan görüntü ve verilerinin elektronik ortamda güvenli bir şekilde takas, mutabakat ve tahsil edilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirileceği belirtildi.

FİZİKİ ÇEK TAKASI SONA ERİYOR

Bankaların, birbirlerinin muhatabı oldukları çeklerin fiziki olarak ibraz edilmeksizin, hızlı ve güvenli bir şekilde takas ve mutabakat işlemlerinin yapılmasını sağlayacak EÇTS, mevcut çek takas sistemini dijital ortama taşıyarak ülkenin ödeme sisteminin bir parçası olan bankalar arası çek takası ve mutabakatı işlemlerinin ayni işgünü içinde sonuçlandırılmasını sağlayacak.

ÖDEME SİSTEMLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Bankalar Birliği, ülke ödeme sisteminin aşama kaydetmesini sağlayacak EÇTS’nin, KKTC Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından müştereken kurgulanan ve işletilen bir proje olarak hayata geçirildiği kaydetti.

AYNI GÜN İÇİNDE SONUÇLANAN İŞLEMLER

EÇTS’nin, çeklerin fiziksel olarak banka şubeleri arasında taşınma zorunluluğunu ortadan kaldıracağı, takas, mutabakat ve ödenme süresinin aynı işgünü içinde gerçekleşmesini sağlayacağı ve çeklerin ödenmesini hızlandıracağı belirtilen açıklamada, “Böylelikle, çeklerin nakde dönüşüm süreci kısalacak, hızlandırılmış takas süreci müşterilerin nakit akışlarını daha iyi planlamalarına olanak tanıyacak, çek üzerindeki bilgiler ve görüntüler elektronik ortamda güvenli bir şekilde transfer edileceğinden fiziki kaybolma veya çalınma riski asgariye inecek." ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gaziköy, Paşaköy ve Meriç’te yarın elektrik kesintisi yapılacak20 Mayıs 2026 Çarşamba 10:30
  • Erhürman’dan 19 Mayıs Mesajı: “Gençliğin Karşısında Başımız Öne Eğik”19 Mayıs 2026 Salı 13:16
  • İtfaiye, 13 yangına müdahale etti18 Mayıs 2026 Pazartesi 16:43
  • Özel Harekât Polisi Mehmet Korkmaz Şehit Oldu18 Mayıs 2026 Pazartesi 12:27
  • Hande Tibuk: Kuzey Kıbrıs güvenli bir destinasyon, çok iyi bir sezona hazırız18 Mayıs 2026 Pazartesi 11:41
  • Erhürman, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nı 4 ayrı gerekçeyle Meclis’e iade etti18 Mayıs 2026 Pazartesi 11:39
  • Meclis yasama göreviyle toplanacak18 Mayıs 2026 Pazartesi 09:46
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor18 Mayıs 2026 Pazartesi 09:32
  • Adaya 2500 İsrail askeri konuşlandırıldı iddiası!18 Mayıs 2026 Pazartesi 09:24
  • Lapta ve Haspolat’ta trafik kazası…17 Mayıs 2026 Pazar 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti