  • BIST 14004.62
  • Altın 6569.2
  • Dolar 45.5895
  • Euro 52.8665
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu Marmaris'ten yola çıkan Sumud Filosu'na müdahale etti

Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

»
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi.
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi.

Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşların binalardan ayrılmaya çalıştıkları ve boş alanlarda bekledikleri görüldü.

AFAD'DAN AÇIKLAMA:

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremin ardından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre karayollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm güzergâhlarda inceleme ve takip çalışmalarımız ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ankette 'bu pazar seçim olsa' sorusuna çarpıcı sonuç08 Mayıs 2026 Cuma 11:11
  • CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli Ankara’da06 Mayıs 2026 Çarşamba 14:16
  • Mahkeme kararını verdi: İBB davasında 15 tahliye30 Nisan 2026 Perşembe 18:05
  • Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: Fransa’nın GKRY’ye asker konuşlandırma girişimi gerilimi artırma riski taşıyor30 Nisan 2026 Perşembe 14:03
  • Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi28 Nisan 2026 Salı 09:54
  • AB, Türkiye'yi potansiyel üye olarak görüyor mu?23 Nisan 2026 Perşembe 10:25
  • Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirildi, doğum izni süresi uzatıldı23 Nisan 2026 Perşembe 10:06
  • NATO Genel Sekreteri: Türkiye’nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz22 Nisan 2026 Çarşamba 16:37
  • TCMB'den faiz kararı22 Nisan 2026 Çarşamba 14:12
  • Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: İsa Aras Mersinli'yi sınıf arkadaşı anlattı20 Nisan 2026 Pazartesi 12:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti