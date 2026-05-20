  • BIST 14004.62
  • Altın 6569.2
  • Dolar 45.5895
  • Euro 52.8665
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu Marmaris'ten yola çıkan Sumud Filosu'na müdahale etti

Redif Ekinci: Bu ülkenin gençleri yeni bir sistem kuracak

» »
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki gençlerin gelecek kaygısına, artan göçe ve sistem krizine dikkat çekti.
Redif Ekinci: Bu ülkenin gençleri yeni bir sistem kuracak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki gençlerin gelecek kaygısına, artan göçe ve sistem krizine dikkat çekti.

Ekinci, bir ülkenin gençliğe verdiği gerçek değerin yalnızca törenlerle değil, gençlerin o ülkede gelecek kurup kuramadığıyla ölçülebileceğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’ın artık yeni bir vizyona, yeni bir anlayışa ve yeni bir sisteme ihtiyaç duyduğunu belirten Ekinci, yüksek kiralar, düşük ücretler, güvencesizlik ve fırsat eşitsizliği nedeniyle binlerce gencin geleceğini başka ülkelerde aramak zorunda kaldığını kaydetti.

“Bir ülke gençlerini kaybetmeye başladığında yalnızca nüfus kaybetmez; üretim gücünü, yaratıcılığını, enerjisini ve geleceğini de kaybeder” diyen Ekinci, 19 Mayıs ruhunun bugün gençliğe güvenmek ve değişim cesareti göstermek anlamına geldiğini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Söz Gençte” etkinliğine de değinen Ekinci, gençlerin artık yalnızca dinlenmek değil, doğrudan sürecin parçası olmak istediğini ifade etti. Gençlerin karar alma mekanizmalarında gerçek temsil talep ettiğini belirten Ekinci, bu çağrıların vakit kaybedilmeden desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Ekinci, “Adaya Dönüşü Teşvik Komisyonu” gibi yapıların oluşturulmasının yanı sıra gençlerin siyasette, yerel yönetimlerde, kamuda, sendikalarda ve ülkenin tüm karar alma mekanizmalarında etkin şekilde yer almasını sağlayacak somut adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gaziköy, Paşaköy ve Meriç’te yarın elektrik kesintisi yapılacak20 Mayıs 2026 Çarşamba 10:30
  • Erhürman’dan 19 Mayıs Mesajı: “Gençliğin Karşısında Başımız Öne Eğik”19 Mayıs 2026 Salı 13:16
  • İtfaiye, 13 yangına müdahale etti18 Mayıs 2026 Pazartesi 16:43
  • Özel Harekât Polisi Mehmet Korkmaz Şehit Oldu18 Mayıs 2026 Pazartesi 12:27
  • Hande Tibuk: Kuzey Kıbrıs güvenli bir destinasyon, çok iyi bir sezona hazırız18 Mayıs 2026 Pazartesi 11:41
  • Erhürman, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nı 4 ayrı gerekçeyle Meclis’e iade etti18 Mayıs 2026 Pazartesi 11:39
  • Meclis yasama göreviyle toplanacak18 Mayıs 2026 Pazartesi 09:46
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor18 Mayıs 2026 Pazartesi 09:32
  • Adaya 2500 İsrail askeri konuşlandırıldı iddiası!18 Mayıs 2026 Pazartesi 09:24
  • Lapta ve Haspolat’ta trafik kazası…17 Mayıs 2026 Pazar 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti