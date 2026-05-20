Redif Ekinci: Bu ülkenin gençleri yeni bir sistem kuracak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki gençlerin gelecek kaygısına, artan göçe ve sistem krizine dikkat çekti.

Ekinci, bir ülkenin gençliğe verdiği gerçek değerin yalnızca törenlerle değil, gençlerin o ülkede gelecek kurup kuramadığıyla ölçülebileceğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’ın artık yeni bir vizyona, yeni bir anlayışa ve yeni bir sisteme ihtiyaç duyduğunu belirten Ekinci, yüksek kiralar, düşük ücretler, güvencesizlik ve fırsat eşitsizliği nedeniyle binlerce gencin geleceğini başka ülkelerde aramak zorunda kaldığını kaydetti.

“Bir ülke gençlerini kaybetmeye başladığında yalnızca nüfus kaybetmez; üretim gücünü, yaratıcılığını, enerjisini ve geleceğini de kaybeder” diyen Ekinci, 19 Mayıs ruhunun bugün gençliğe güvenmek ve değişim cesareti göstermek anlamına geldiğini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Söz Gençte” etkinliğine de değinen Ekinci, gençlerin artık yalnızca dinlenmek değil, doğrudan sürecin parçası olmak istediğini ifade etti. Gençlerin karar alma mekanizmalarında gerçek temsil talep ettiğini belirten Ekinci, bu çağrıların vakit kaybedilmeden desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Ekinci, “Adaya Dönüşü Teşvik Komisyonu” gibi yapıların oluşturulmasının yanı sıra gençlerin siyasette, yerel yönetimlerde, kamuda, sendikalarda ve ülkenin tüm karar alma mekanizmalarında etkin şekilde yer almasını sağlayacak somut adımlar atılması gerektiğini kaydetti.