  • BIST 14029.54
  • Altın 6655.29
  • Dolar 45.5785
  • Euro 53.0865
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu Marmaris'ten yola çıkan Sumud Filosu'na müdahale etti

Küflü gıdalar yenilebilir mi, hangileri risk taşır?

» »
Hepimiz peynirdeki beyaz noktaları veya ekmek üzerindeki tüylü küfleri görüp risk almaya değip değmeyeceğini düşünmüşüzdür.
Küflü gıdalar yenilebilir mi, hangileri risk taşır?

Her yıl hanehalkları tarafından milyonlarca ton gıdanın çöpe atıldığı düşünüldüğünde, kurtarılabilecek olanları ayırmak iyi bir başlangıç olabilir.

İşten bunlardan ve doğrudan çöpe gitmesi gerekenlerden bazıları.

Gıda küfü nedir?

Gıda küfü mikroskobik mantarlardan oluşur. Miselyum adı verilen ipliksi bir ağ şeklinde büyür ve bitki kökleri gibi gıdanın içine doğru ilerler. Sporları yüzeye çıktığında, gıda renk değiştirebilir ve tozlu bir görünüm alabilir.

Küf tehlikeli midir?

En sevdiğimiz bazı gıdalar güvenli küfler kullanılarak yapılır. Penicillium roqueforti, rokfor peynirlerinin mavi damarlarını ve güçlü tadını sağlar.

Botrytis cinerea, ya da "soylu çürüme", şarap yapımında kullanılarak üzümlerin su içeriğini azaltır ve tatlılığını artırır.

Ancak bu, küflenmiş tüm besinleri yiyebileceğimiz anlamına gelmez. Farklı küfler insanları farklı şekilde etkiler ve küf alerjisi olanların özellikle dikkatli olması gerekir.

İngiltere'de Gıda Standartları Ajansı (FSA), özellikle çocuklar, yaşlılar ve hamileler veya bağışıklık sistemi zayıf kişiler için küf içeren herhangi bir gıdanın tüketilmemesini tavsiye ediyor.

Küf uzmanı Dr Patrick Hickey, bazı gıdaların "kurtarılabileceğini ancak bunun riskinin tüketiciye ait olduğunu" söylüyor.

Hickey, "Küfler genellikle ani gıda zehirlenmesine neden olmaz" diyor ancak bazı küfler mikotoksin adı verilen toksinler üretir.

Bunlardan çok miktarda tüketildiğinde "sindirim sistemi rahatsızlıklarına ve daha ciddi etkilere, karaciğer veya böbrek yetmezliğine ve ölüme yol açabilir".

Nemli tahıllar veya kuruyemişlerde bulunan Aspergillus gibi bazı küfler, karaciğer kanseriyle bağlantılı aflatoksinler üretir.

İnsanların akut şekilde zehirlenmesi nadir olsa da Hickey, küçük miktarlarda mantar toksinlerinin uzun vadeli etkileri hakkında çok az şey bilindiğini belirtiyor ve "tekrarlanan tüketimde mikotoksinlerin birikerek hastalığa yol açabileceğine dair endişe olduğunu" söylüyor.

Küflü ekmek yenilebilir mi?

FSA, gözenekli gıdaların gözle görünmeyen kısımlarının da küflenme riski olduğu için küflenmiş ekmek yenmemesi gerektiğini belirtiyor.

Hickey, "Genel kural olarak yüzeyde çapı 1 cm olan bir küf kolonisinin gıdanın içine de 1 cm kadar girdiğini söyleyebiliriz" diyor.

Ekmeğiniz bayatlıyorsa ama küflenmemişse, galeta unu veya kruton yapmak için kullanılabilir.

Küflü peynir yemek güvenli mi?

Çedar ve Parmesan gibi sert peynirler küfe karşı daha dirençlidir çünkü küfün yayılması için gereken nemli ortamı sağlamazlar.

Hickey, "Sert peynirde 5 mm'den küçük küf kolonileri bulursanız, yemeden önce her tarafından en az 10 mm kesin" diyor.

Ancak bıçağın küfe temas etmemesine dikkat edin, aksi takdirde peynirin diğer kısımlarını kirletebilir.

Yumuşak peynirler veya sürülebilen ya da ufalanabilen türler ise farklı. Küf özellikle rokforda olduğu gibi bilerek eklenmemişse, bu tür peynirler küflendiğinde atılmalıdır.

Daha yüksek su içerikleri, mikroorganizmaların hızla çoğalmasına neden olur; bu da salmonella veya listeria gibi bakterilerden kaynaklanan gıda zehirlenmesine yol açabilir.

Meyve ve sebzelerin küflü kısmı kesilebilir mi?

Üzerinde küçük küf lekeleri bulunan sert meyve ve sebzeler genellikle kurtarılabilir. Ancak iyice yumuşamış olmamaları gerekir çünkü bu durum gıda zehirlenmesine veya mide ağrısına yol açabilecek bakterilerin varlığına işaret eder.

Sert sebzeler (kök sebzeler ve lahana gibi) küflü bölgenin çevresinden ve altından en az 1 cm kesilerek tüketilebilir. Düşük nem içerikleri ve genellikle daha yüksek asit seviyeleri, küfün içeri nüfuz etmesini zorlaştırır.

Elmalar konusunda dikkatli olun. Ezik veya küflü elmalarda patulin adlı bir toksin bulunabilir, bu nedenle küflenmiş elma suyunu asla içmeyin.

Salatalık, domates ve şeftali gibi yumuşak meyve ve sebzeler atılmalı çünkü yüksek su içerikleri nedeniyle yüzeyin altında kontamine olmuş olma ihtimalleri daha yüksektir.

Hafif solmuş salata yapraklarını yemek genellikle güvenlidir ancak küflenmiş veya kayganlaşmış olanlardan kaçının.

Küflenmiş reçel güvenli mi?

FSA, "küfün ve çevresindeki ürünün çıkarılmasının mevcut görünmeyen toksinleri ortadan kaldırması mümkün olsa da bunun garantisi yoktur" uyarısında bulunuyor.

Hickey, reçelinizin yüzeyinde biraz yeşil küf varsa, üst tabakayı ve birkaç santimetre altını alıp mümkün olan en kısa sürede tüketmenin genellikle güvenli olduğunu ancak birkaç gün içinde küfün yeniden oluşabileceğini söylüyor.

Emin değilseniz ya da reçelin üzerinde kalın bir küf tabakası varsa, en iyisi atmak. Aynı durum köri gibi soslar için de geçerli.

Gıdaların küflenmesi nasıl önlenir?

Gıdalarınızın küflenmesini tamamen önleyemezsiniz ancak süreci yavaşlatabilirsiniz. Küf, beslenebileceği bol kaynak bulunan sıcak ve nemli ortamları sever.

Temiz, kuru ve iyi havalandırılan bir mutfak küf oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir.

Gıdaları nasıl sakladığınız büyük fark yaratabilir; salata yapraklarını buzdolabında kâğıt havlu kaplı hava geçirmez kaplarda saklayabilirsiniz.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Engelliler Federasyonu'ndan 14 maddelik istem paketi: Devlet, engellilerin sesini duymalı11 Mayıs 2026 Pazartesi 16:33
  • Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Suay: Engelli bireylerin karar mekanizmalarında olması gerektiğine inanıyoruz11 Mayıs 2026 Pazartesi 16:23
  • Hantavirüs: Gemiden tahliye edilen iki kişinin testi pozitif çıktı11 Mayıs 2026 Pazartesi 16:14
  • Hantavirüs pandemiye dönüşecek mi?08 Mayıs 2026 Cuma 11:39
  • Bağırsak sağlığı için beş öneri23 Nisan 2026 Perşembe 17:42
  • Annenin mikrobiyotası çocuğun sağlığını da belirliyor23 Nisan 2026 Perşembe 16:19
  • Sağlıklı beslenme için en iyi ve uygun fiyatlı günlük gıdalar23 Nisan 2026 Perşembe 15:22
  • Kan şekeri neden aniden yükselir?14 Nisan 2026 Salı 08:55
  • Gürkut: Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi başhekimsiz yönetilemez09 Mart 2026 Pazartesi 11:18
  • Mandalina, çilek, biberde limit üstü bitki koruma ürünü21 Şubat 2026 Cumartesi 11:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti