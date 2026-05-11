Hantavirüs: Gemiden tahliye edilen iki kişinin testi pozitif çıktı

BBC’nin aktardığına göre İspanya hükümetinin, Hondius isimli yolcu gemisinin Kanarya Adaları'na demirlemesine izin vermesinin ardından ilgili ülkeler dün vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Gemiyi terk ederek ülkelerine dönen bir ABD ve bir Fransa vatandaşının testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

ABD sağlık yetkilileri, tahliye uçuşunda bulunan ikinci bir Amerikan vatandaşının da hafif belirtiler gösterdiğini ve her iki yolcunun da "tedbir olarak biyogüvenlik ünitelerine" geri döndüğünü söyledi.

ABD Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, uçakta bulunan 17 Amerikan vatandaşının tamamının Nebraska'daki bir sağlık tesisinde "klinik değerlendirmeden geçirileceğini" açıkladı.

Daha önce dönen diğer yedi ABD'li yolcunun kendi eyaletlerinde izlendiği belirtildi.

Fransa Sağlık Bakanı Stéphanie Rist, testi pozitif çıkan kadın yolcunun Paris'te izolasyonda olduğunu ve sağlık durumunun kötüleştiğini açıkladı. Kadının 22 kişiyle temasının tespit edildiğini ekledi.

Kanarya Adaları'ndan Madrid'e uçakla getirilen 14 İspanyol vatandaşıysa, başkentteki bir askeri hastanede zorunlu karantinaya alınıyor.

Türkiye Sağlık Bakanlığı da gemideki üç vatandaşın Türkiye'ye getirileceğini duyurdu. Bu kişilerde "herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu" olmamasına karşın karantinaya alınacakları açıklandı.

Son tahliye uçuşunun bugün Avustralya'ya yapılması bekleniyor.

Yüze yakın yolcusu bulunan gemide seyahat ederken ölen üç yolcudan ikisinde virüs tespit edilmişti.

- Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.