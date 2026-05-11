  • BIST 15149.67
  • Altın 6907.19
  • Dolar 45.3758
  • Euro 53.5017
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKARusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Hantavirüs: Gemiden tahliye edilen iki kişinin testi pozitif çıktı

» »
Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hondius yolcu gemisinden tahliye edilen iki kişinin testi pozitif çıktı.
Hantavirüs: Gemiden tahliye edilen iki kişinin testi pozitif çıktı

BBC’nin aktardığına göre İspanya hükümetinin, Hondius isimli yolcu gemisinin Kanarya Adaları'na demirlemesine izin vermesinin ardından ilgili ülkeler dün vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Gemiyi terk ederek ülkelerine dönen bir ABD ve bir Fransa vatandaşının testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

ABD sağlık yetkilileri, tahliye uçuşunda bulunan ikinci bir Amerikan vatandaşının da hafif belirtiler gösterdiğini ve her iki yolcunun da "tedbir olarak biyogüvenlik ünitelerine" geri döndüğünü söyledi.

ABD Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, uçakta bulunan 17 Amerikan vatandaşının tamamının Nebraska'daki bir sağlık tesisinde "klinik değerlendirmeden geçirileceğini" açıkladı.

Daha önce dönen diğer yedi ABD'li yolcunun kendi eyaletlerinde izlendiği belirtildi.

Fransa Sağlık Bakanı Stéphanie Rist, testi pozitif çıkan kadın yolcunun Paris'te izolasyonda olduğunu ve sağlık durumunun kötüleştiğini açıkladı. Kadının 22 kişiyle temasının tespit edildiğini ekledi.

Kanarya Adaları'ndan Madrid'e uçakla getirilen 14 İspanyol vatandaşıysa, başkentteki bir askeri hastanede zorunlu karantinaya alınıyor.

Türkiye Sağlık Bakanlığı da gemideki üç vatandaşın Türkiye'ye getirileceğini duyurdu. Bu kişilerde "herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu" olmamasına karşın karantinaya alınacakları açıklandı.

Son tahliye uçuşunun bugün Avustralya'ya yapılması bekleniyor.

Yüze yakın yolcusu bulunan gemide seyahat ederken ölen üç yolcudan ikisinde virüs tespit edilmişti.

- Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlıklı beslenme için en iyi ve uygun fiyatlı günlük gıdalar23 Nisan 2026 Perşembe 15:22
  • Kan şekeri neden aniden yükselir?14 Nisan 2026 Salı 08:55
  • Gürkut: Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi başhekimsiz yönetilemez09 Mart 2026 Pazartesi 11:18
  • Mandalina, çilek, biberde limit üstü bitki koruma ürünü21 Şubat 2026 Cumartesi 11:07
  • Hareketsizlik, Alkol ve Sigara, Kolon Kanseri Riskini Artırıyor16 Şubat 2026 Pazartesi 11:00
  • Her 10 Kişiden 7’si Sigarayı Bırakmak İstiyor!14 Şubat 2026 Cumartesi 10:48
  • Faydaları saymakla bitmeyen altın süt nedir ve nasıl yapılır?12 Şubat 2026 Perşembe 13:15
  • Zayıflama iğnesi kulananlar daha hızlı kilo alabiliyor12 Şubat 2026 Perşembe 11:16
  • Sağlıkta grev 5. gününde12 Şubat 2026 Perşembe 10:12
  • Sigarayı Bırakma Polikliniği 17 Şubat’ta Hizmete Başlayacak12 Şubat 2026 Perşembe 09:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti