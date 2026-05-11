Çavuşoğlu: Çocuk Şenliği, geleceğin öğretmenleri için deneyim sunuyor

Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen 19. Çocuk Şenliği bugün başladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cuma gününe kadar devam edecek şenliğin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, etkinlik alanlarını gezerek, çalışmalar ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Çavuşoğlu, etkinliğin hem çocukların neşesine ev sahipliği yaptığını hem de geleceğin eğitim meşalesini taşıyacak gençler için önemli bir deneyim sunduğunu belirtti.

Emeği geçenleri kutlayan Çavuşoğlu, Yaklaşık bin 600 okul öncesi öğrencisinin ağırlanacağı etkinliğin başarıyla devam etmesini diledi.

Şenlik kapsamında çocuklar için zıpzıp, tren, bilim otobüsü, fen deneyleri, matematik etkinlikleri, Kıbrıs kültür köşesi, yemek köşesi, müzik etkinlikleri, survivor parkuru, paraşüt oyunları, zihin oyunları ve yüz boyama olmak üzere 12 farklı etkinlik köşesi hazırlandı.

 

