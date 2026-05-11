Rusya: Ukrayna'da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Bafra’da insan kaçakçılığı: 6 kişi tutuklandı

Bafra’da, KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 5 kişiyi para karşılığında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) geçirmeye çalışan kişi ile söz konusu 5 şahıs tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.00 sıralarında Y.L.C. (E-43), onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapan 5 kişiyi kullanımındaki araca alarak GKRY bölgesine götürmeye çalıştığı sırada İskele Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü tespit edildi.

- Bafra ile Küçük Kaymaklı’da uyuşturucu operasyonu

Bafra ile Küçük Kaymaklı’da dün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında ise 3 kişi tutuklandı.

Bafra’da İskele Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, bulunduğu araçta ve üzerinde yapılan aramada tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara ele geçirilen D.Ü. (E-22) tutuklandı.

Küçük Kaymaklı’da Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından bir ikametgahta yapılan aramada ise, yaklaşık 23 gram hintkeneviri ile 2 gram tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Olayla ilgili M.A. (E-27) ile A.E. (E-28) tutuklandı.

- Alsancak’ta hırsızlık

Alsancak’ta bir ikametgahtan 3 demir masa ayağı ile çelik kasa çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen A.T. (E-31) ile M.T. (E-54) tutuklandı.

- Karşıyaka’da izinsiz ağaç kesimi yangına neden oldu

Karşıyaka’da, dün motorlu testere ile izinsiz ağaç kesimi yaptığı sırada yangına sebep olan M.K. (E-19) hakkında yasal işlem başlatıldı.

- Sarhoşluk ve rahatsızlık

Öte yandan, Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lapta’da alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen M.R. (K-31), E.Ş. (E-28), İ.K. (E-50) ve F.K.N. (K-40) suçüstü tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

