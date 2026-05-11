SON DAKİKARusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele'de üç ayrı trafik kazası...

Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de bugün meydana gelen üç ayrı trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü yaralandı, 3 sürücü tutuklandı.
Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de meydana gelen üç ayrı trafik kazasında iki sürücü yaralanırken, alkollü araç kullanan ve trafik kurallarını ihlal eden üç kişi tutuklandı. Lefkoşa’daki kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, Gazimağusa ve İskele’deki kazalarda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Lefkoşa’da saat 02.00 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde meydana gelen kazada, Husam Mohamed Hassan Abdelghani (E-21), yönetimindeki LC 833 plakalı salon araçla “U” dönüşü yapılmaz levhasına rağmen dönüş yapmaya çalıştığı sırada, aynı yönde seyreden Khalid Ali Shah’ın (E-22) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Khalid Ali Shah, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol köprücük ve uyluk kemiğinde kırık teşhisiyle tedavi altına alınırken, araç sürücüsü tutuklandı.

Gazimağusa’da ise saat 00.30 sıralarında Abajur Sokak üzerinde meydana gelen kazada, 59 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Enes Koçak (E-22), anayolda seyreden araca öncelik hakkı vermeyerek Caslı Batu Karabudaklı’nın (E-23) kullandığı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, Enes Koçak tutuklandı.

İskele’de sabah saat 06.00 sıralarında bir sitedeki yol üzerinde meydana gelen kazada ise, 160 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullandığı tespit edilen Ali Uakhit (E-21), direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma, ardından bir evin bahçe duvarı ile giriş kapısına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Ali Uakhit tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

