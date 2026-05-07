  • BIST 15040.25
  • Altın 6849.72
  • Dolar 45.2351
  • Euro 53.2239
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKARusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Rusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

» »
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da 8 Mayıs itibariyle ilan ettikleri geçici ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıklayarak, Ukrayna’nın da ateşkese uyması çağrısında bulundu.
Rusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı doğrultusunda, Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferinin 81. yıl dönümü dolayısıyla 8 Mayıs’tan 10 Mayıs’a kadar geçici ateşkes ilan edildiği hatırlatıldı.

Moskova saatiyle 8 Mayıs 00.00’dan 10 Mayıs 23.59'a kadar Ukrayna’da bulunan tüm Rus birliklerinin savaş faaliyetlerini tamamen durduracağı kaydedilen açıklamada, aynı zamanda füze birlikleri ve topçu sistemleri ile deniz ve hava konuşlu uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahların kullanımının durdurulacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin konuşlandığı noktalar ile askeri sanayi altyapısına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının da askıya alınacağı ifade edildi.

"Ukrayna’ya buna uyma çağrısında bulunuyoruz." denilen açıklamada, Ukrayna ordusunun ateşkesi ihlal etmesi veya Rus bölgelerindeki yerleşim yerleri ile tesislerine saldırı girişiminde bulunması halinde Rus Silahlı Kuvvetlerinin "karşılık vereceği" belirtildi.

Açıklamada, Kiev yönetiminin Moskova’daki 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarını hedef almaya çalışması durumunda Rus ordusunun Kiev merkezine yönelik "yoğun füze saldırısı" düzenleyeceği uyarısında bulunuldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’deki siviller ile yabancı diplomatik temsilcilik çalışanlarına "zamanında şehri terk etmeleri" çağrısı yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de yeni yıl: Ateş Atı Yılı hakkında bilmeniz gerekenler17 Şubat 2026 Salı 19:11
  • Özbekistan'da mahkumlara okudukları kitap başına ceza indirimi19 Ocak 2026 Pazartesi 18:39
  • Rusya: Bolivarcı yönetimin izlediği yolu destekliyoruz03 Ocak 2026 Cumartesi 20:53
  • Çernobil'de radyasyonla beslendiği söylenen gizemli siyah mantar28 Aralık 2025 Pazar 23:17
  • Azerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı30 Kasım 2025 Pazar 11:49
  • Tatar Azerbaycan'da...06 Ekim 2025 Pazartesi 14:20
  • Putin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak05 Eylül 2025 Cuma 16:13
  • Trump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek19 Ağustos 2025 Salı 09:54
  • Azerbaycan ve Ermenistan ABD'de barış anlaşması imzaladı09 Ağustos 2025 Cumartesi 10:13
  • ABD'de tarihi zirve... Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış için imza09 Ağustos 2025 Cumartesi 10:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti