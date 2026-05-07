Lefke’de Suç Gelirini Aklama Operasyonu: 27 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2 Eylül 2025 tarihinde Lefke’de H.S. (27)’nin, yurt dışında “bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık” suçundan elde edildiğini bildiği toplam 59 bin 700 TL’yi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan banka hesaplarına aktarılmasını sağlayarak suç gelirini akladığı tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, zanlı tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
