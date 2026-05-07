  • BIST 15000.51
  • Altın 6913.49
  • Dolar 45.2417
  • Euro 53.3746
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Lefke’de Suç Gelirini Aklama Operasyonu: 27 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

» »
Lefke’de, yurt dışında bilişim sistemleri üzerinden işlenen dolandırıcılık suçundan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 700 TL’nin KKTC’deki hesaplara aktarılmasını sağlayarak suç gelirini akladığı tespit edilen 27 yaşındaki şahıs tutuklandı.
Lefke’de Suç Gelirini Aklama Operasyonu: 27 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2 Eylül 2025 tarihinde Lefke’de H.S. (27)’nin, yurt dışında “bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık” suçundan elde edildiğini bildiği toplam 59 bin 700 TL’yi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan banka hesaplarına aktarılmasını sağlayarak suç gelirini akladığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, zanlı tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefke Belediyesi barajların doluluk oranlarını paylaştı: “Taşkın riski yok”11 Aralık 2025 Perşembe 16:10
  • Yalçın İlmiçen için A RH + kan aranıyor27 Kasım 2025 Perşembe 17:41
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm22 Ekim 2025 Çarşamba 14:39
  • Lefke Belediyesi’nden Arıcılara Destek17 Ekim 2025 Cuma 09:21
  • Lefke Belediye Başkanı Kaya’dan Özel Öğrencilere Anlamlı Ziyaret23 Eylül 2025 Salı 12:38
  • Lefke’de Eğitim Hazırlığı Devam Ediyor28 Ağustos 2025 Perşembe 16:49
  • Lefke Belediye Başkanı’ndan hükümete sert eleştiri: “2017’deki tiyatroyu yeniden mi sahneliyorsunuz?”24 Ağustos 2025 Pazar 12:59
  • 60 yaşında Edremit'te ani ölüm...09 Ağustos 2025 Cumartesi 11:33
  • 22. Orkide Yürüyüşü 6 Nisan’da Lefke’de yapılacak21 Mart 2025 Cuma 15:16
  • Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı!09 Mart 2025 Pazar 16:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti