KKTC ile Türkiye arasında ehliyetlerin karşılıklı tanınması ve değişimini içeren yasa Resmi Gazete'de!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması ve değişimini düzenleyen anlaşma değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
“Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma (Onay) Yasası”, Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.
MECLİS’TEN OY BİRLİĞİYLE GEÇMİŞTİ
Söz konusu yasa, Cumhuriyet Meclisi’nin 27 Nisan tarihli 41’inci birleşiminde oy birliğiyle kabul edilmişti.
Yasa ile birlikte KKTC ve Türkiye arasındaki sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması ve değişimine ilişkin uygulamaların güncellenmesi amaçlanıyor.
