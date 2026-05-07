  • BIST 15000.51
  • Altın 6913.49
  • Dolar 45.2417
  • Euro 53.3746
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

KKTC ile Türkiye arasında ehliyetlerin karşılıklı tanınması ve değişimini içeren yasa Resmi Gazete'de!

» »
KKTC ile Türkiye arasında sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması ve değişimini düzenleyen anlaşma değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
KKTC ile Türkiye arasında ehliyetlerin karşılıklı tanınması ve değişimini içeren yasa Resmi Gazete'de!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması ve değişimini düzenleyen anlaşma değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

“Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma (Onay) Yasası”, Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.

MECLİS’TEN OY BİRLİĞİYLE GEÇMİŞTİ

Söz konusu yasa, Cumhuriyet Meclisi’nin 27 Nisan tarihli 41’inci birleşiminde oy birliğiyle kabul edilmişti.

Yasa ile birlikte KKTC ve Türkiye arasındaki sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması ve değişimine ilişkin uygulamaların güncellenmesi amaçlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ersoy: Masumiyet Karinesi Siyasi Aktörlerin Kendilerini Koruma Aracı Haline Getirildi07 Mayıs 2026 Perşembe 14:32
  • DAÜ'ye Başkan dayanmıyor..... DAÜ Per-Sen yeni VYK Başkanının da istifasını istedi...07 Mayıs 2026 Perşembe 13:53
  • DAÜ'de hükümet yeniden devreye girdi! Hedef bu kez yeni VYK Başkanı Şemi BORA!07 Mayıs 2026 Perşembe 10:11
  • Cumhurbaşkanı Erhürman, Lefke'yi ziyaret etti: Yurttaşla gündeme ilişkin değerlendirme yapıldı07 Mayıs 2026 Perşembe 10:11
  • Erhürman ile Hristodulidis yarın görüşecek07 Mayıs 2026 Perşembe 09:46
  • Cumhurbaşkanı Erhürman: Diyalog kuracağız, doğru yolu birlikte arayacağız07 Mayıs 2026 Perşembe 09:35
  • Ali babanın Çiftliğinde bugün... "Babası İstedi Bakan Yaptık"07 Mayıs 2026 Perşembe 09:00
  • Üstel hükümetinin müdahaleleri DAÜ'yü karıştırdı! UBP'liler birbirine girdi! Kılıçlar çekildi!07 Mayıs 2026 Perşembe 08:59
  • Mehmetçik "Ay Yıldız Yolu" yarından itibaren geçici olarak trafiğe kapatılacak07 Mayıs 2026 Perşembe 08:53
  • Girne’de yarın Çatalköy Supreme Süper Market’in güneyi ile Levent sitesi civarında elektrik verilemeyecek07 Mayıs 2026 Perşembe 08:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti