Mehmetçik-Büyükkonuk halkı istedi.. Mehmetçik köyünün çehresini değiştiren başkan yeniden aday...

Efsane Başkan Cemil Sarıçizmeli Yeniden Sahaya İniyor

Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği projeler ve kazandığı seçimlerle bölge halkının hafızasında önemli bir yer edindi. İki dönem belediye başkanlığı yapan Sarıçizmeli, girdiği tüm seçimlerden zaferle ayrılmıştı.

Mehmetçik-Büyükkonuk belediyelerinin birleşmesinin ardından yapılan seçimde kıl payı kaybeden Sarıçizmeli için bölgede yeniden adaylık sesleri yükselmeye başladı. Bölge halkının uzun süredir yeniden göreve dönmesini istediği Sarıçizmeli’nin, gelen yoğun talepler üzerine yeniden adaylığa yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Görev yaptığı dönemde Mehmetçik’i köy görünümünden çıkararak modern bir kasaba kimliğine kavuşturan, altyapıdan çevre düzenlemelerine kadar birçok önemli projeye imza atan Sarıçizmeli, özellikle son olarak hayata geçirdiği imar planı ile dikkat çekmişti.

Bölgede “efsane başkan” olarak anılan Cemil Sarıçizmeli’nin yeniden sahaya inmeye hazırlanması, bölge halkı arasında heyecan yarattı. Siyasi kulislerde ise Sarıçizmeli’nin aday olması halinde seçimin en güçlü favorisi olacağı konuşuluyor.