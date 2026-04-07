İskele-Karpaz ana yolunda altyapı çalışması ve güzergah değişikliği

Karayolları Dairesi, 8 Nisan-10 Nisan tarihlerinde, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında İskele – Karpaz ana yolu güzergâhında Boğaz bölgesinde yapılacak olan altyapı çalışmaları nedeni ile yolun Karpaz-İskele istikametinin trafiğe kapatılacağını açıkladı.
Açıkamada, trafiğin Boğaztepe üzerinden sağlanabileceği kaydedildi.
Karayolları Dairesi, bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulundu.
