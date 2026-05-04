İsrail'den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

KTOEÖS, öğlenden sonra İskele, Karpaz, Gazimağusa ve çevredeki okullarda grev ve eylemde olacak

KTOEÖS, bugün öğleden sonra İskele, Karpaz, Gazimağusa ve Gazimağusa çevresindeki okullarda tam gün eğitime karşı kısmi grev ve eylem yapacak
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) öğlenden sonra İskele, Karpaz, Gazimağusa ve Gazimağusa çevresindeki bölge okullarında grev ve eylemde olacağını duyurdu.

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları yazılı açıklamasında, sendika yönetim kurulunun okul temsilcileriyle yaptığı toplantında tam gün eğitime karşı kısmi eylem/grev kararı alındığını kaydetti.

Lefke ve Güzelyurt bölgelerinde geçen hafta eylem/grev süreci başlattıklarını anımsatan Karaoğulları, yarın İskele, Karpaz, Gazimağusa ve Gazimağusa çevresindeki bölge okullarında da öğleden sonra eylem ve grevde olacaklarını kaydetti.  

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tam gün eğitim uygulamasını eleştiren, bu uygulamanın sürdürülebilir olmadığını savunan Ahmet Karaoğulları, açıklamasında, “Haklarımız, çalışma koşullarımız, nitelikli, çağdaş, laik, bilimsel eğitim ve demokratik toplum yapımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

