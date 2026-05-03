CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Lurucina Panayırı’nda kültür, dayanışma ve yeni geçiş kapılarının önemine vurgu yaptı; adil ve sürdürülebilir barış için kapıların açılmasının ortak talep olduğunu belirtti.
İncirli: Gelecek nesillere gurur duyacakları bir ülke bırakmak için çalışıyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi tarafından düzenlenen “XXI. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı”na katıldı.

Yurttaşlarla tek tek selamlaşan ve yoğun ilgiyle karşılanan İncirli’ye ziyaretinde CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Milletvekilleri Devrim BarçınSami ÖzusluFide KürşatFikri Toros ile Ürün Solyalı, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi eşlik etti.

“YENİ GEÇİŞ KAPILARININ AÇILMASI KIBRIS’TA ADİL BİR BARIŞA İNANAN HERKESİN ORTAK TALEBİDİR”

Panayırda yaptığı konuşmada kültür, kimlik ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan İncirli, “Kimliğimiz ve kültürümüz bizim için çok kıymetli. Ona sahip çıktıkça bu memlekette var olmaya devam edeceğiz” dedi. Panayırların yalnızca bir etkinlik değil, geçmişle bağ kurarak geleceği inşa etmenin bir parçası olduğunu belirten İncirli, toplumdaki birlik ve beraberlik ruhunun korunmasının önemine işaret etti.

Ayrıca konuşmasında geçiş kapılarının artırılmasının önemine de işaret eden İncirli “Yeni geçiş kapılarının açılması Kıbrıs’ta sürdürülebilir ve adil bir barışa inanan herkesin ortak talebidir” dedi.

Yeni kapıların açılmasının yalnızca Lurucinalılar için değil tüm toplum için önemli olduğunu söyleyen İncirli, bu adımın bölgeye hareketlilik ve canlılık katacağının altını çizdi.

“Yeni geçiş noktası açılınca her şey baştan düzenlenecek ve bu yol gürül gürül geçişlerin yolu olacak. Festival alanımız çok daha güzel olacak” diyen İncirli, yeni geçiş kapılarının açılması için mücadele ettiklerini vurguladı.

İncirli, konuşmasının sonunda “Bu memleketi hep birlikte ayağa kaldıracağız. İnsanlarımızın üretmesini ve mutlu bir yaşam sürmesini istiyoruz. Gelecek nesillere gurur duyacakları, mutlu olacakları bir ülke bırakmak için çalışıyoruz” diyerek CTP’nin bu hedef doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
