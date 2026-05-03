  • BIST 14442.56
  • Altın 6702.49
  • Dolar 45.164
  • Euro 52.9505
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak…

» »
Gündemde 5 yasa tasarısı var
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama gündemiyle toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen yarınki toplantısının gündeminde 5 yasa tasarısı bulunuyor.

Özel gündemde, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Kapsamında Kamu Okul ve Hastanelerinin Güçlendirilmesi veya Yeniden Yapılmasında Uygulanacak Yöntemler (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı var.

Genel Kurul’da görüşülecek diğer yasa tasarıları ise şöyle:

“Mahkemeler (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı, Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Birleştirilmiş Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi ile Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayının Kuruluşu ve Yargılama Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı”

Genel Kurul’da ayrıca, Dijital Dünyada Çocuk Haklarına İlişkin Geçici ve Özel Komite raporu da ele alınacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele’de Silah Operasyonu: Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi, 6 Kişi Tutuklandı02 Mayıs 2026 Cumartesi 18:16
  • Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu: Bir Kişi Tutuklandı02 Mayıs 2026 Cumartesi 18:09
  • Hız, alkol, ehliyetsiz...275 Sürücüye İşlem, 32 Araç Trafikten Men Edildi02 Mayıs 2026 Cumartesi 17:57
  • Gazimağusa’da Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü: İki Kişi Tutuklandı02 Mayıs 2026 Cumartesi 17:52
  • Gazimağusa’da Zincirleme Kaza: Kamyon 3 Park Halindeki Araca Çarptı, Sürücü Tutuklandı02 Mayıs 2026 Cumartesi 17:44
  • Lefkoşa’da Ani Ölüm: 48 Yaşında Hayatını Kaybetti02 Mayıs 2026 Cumartesi 17:40
  • Araç ruhsatı ve sürüş ehliyeti harçlarına zam02 Mayıs 2026 Cumartesi 17:39
  • Motosiklet Drag Yarışı Nedeniyle Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu Kısmen Kapatılacak02 Mayıs 2026 Cumartesi 17:37
  • Tatar: Özersay'dan teklif aldım, elimi taşın altına koymayı düşünüyorum02 Mayıs 2026 Cumartesi 09:48
  • Bugünden itibaren Salı gününe kadar yağmur bekleniyor02 Mayıs 2026 Cumartesi 09:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti