Motosiklet Drag Yarışı Nedeniyle Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu Kısmen Kapatılacak

Polisten yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs 2026 Pazar günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından Doğancı Çemberi ile Cengizköy Çemberi arasındaki güzergâhta motosiklet drag yarışı gerçekleştirilecek.

Hava koşullarının uygun olması halinde yapılacak organizasyon kapsamında, söz konusu 4,5 kilometrelik yol güzergâhı çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacak.

Bu süre içerisinde Güzelyurt ve Lefke istikametlerinden gelen araçların ulaşımı, Güzelyurt-Lefke Eski Anayolu üzerinden sağlanacak.

Yetkililer, yarış süresince sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulundu.