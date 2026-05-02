SON DAKİKA

Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu: Bir Kişi Tutuklandı

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, saat 00.50 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 145 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen B.B.(E-35), yönetimindeki UE 398 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Akpınar Çemberi’ne giriş yaptı.

Söz konusu sürücünün, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermediği ve çember içerisinde doğu istikametine doğru seyreden A.B.B.(K-26) yönetimindeki YB 426 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından B.B. tutuklandı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

 

  • Araç ruhsatı ve sürüş ehliyeti harçlarına zam02 Mayıs 2026 Cumartesi 17:39
  • Motosiklet Drag Yarışı Nedeniyle Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu Kısmen Kapatılacak02 Mayıs 2026 Cumartesi 17:37
  • Tatar: Özersay'dan teklif aldım, elimi taşın altına koymayı düşünüyorum02 Mayıs 2026 Cumartesi 09:48
  • Bugünden itibaren Salı gününe kadar yağmur bekleniyor02 Mayıs 2026 Cumartesi 09:33
  • 3 Milyon TL Lefkoşa'da01 Mayıs 2026 Cuma 11:03
  • Erhürman’dan Rum liderliğine tepki: Ortamı zehirlemeyin01 Mayıs 2026 Cuma 11:02
  • Çilek, fasulye, biber ve domateste uygunsuz bitki koruma tespit edildi30 Nisan 2026 Perşembe 18:10
  • 1 Kilo uyuşturucu ile yakalandı... "Bu iş için 500 euro aldım"30 Nisan 2026 Perşembe 16:11
  • Derbi sonrası bıçaklı kavga: Zanlıya 5 gün ek tutukluluk30 Nisan 2026 Perşembe 16:05
  • Polisten Kaçarken İkinci Kattan Atladı: Kalça Kemiği Kırıldı30 Nisan 2026 Perşembe 15:55
