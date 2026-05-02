  • BIST 14442.56
  • Altın 6702.49
  • Dolar 45.164
  • Euro 52.9505
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Trump'tan Avrupa'ya ek gümrük tarifesi

» »
ABD Başkanı Trump, önümüzdeki hafta Avrupa Birliği'nden ABD'ye gelen otomobil ve kamyonlar için gümrük tarifelerini yüzde 25'e yükselteceğini duyurdu.
Avrupa Birliği'nin üzerinde tam mutabakat sağlanan ticaret anlaşmasına uymadığını öne süren ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta ABD'nin ithal ettiği AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeyi artıracağını belirtti.

 

Trump, söz konusu gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını bildirdi.

Otomobil ve kamyonların ABD'deki fabrikalarda üretilmesi halinde herhangi bir tarife uygulanmayacağı konusunda anlaşıldığına işaret eden Trump, halihazırda birçok otomobil ve kamyon fabrikasının inşasının devam ettiğini, bu süreçte 100 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını ve bunun otomobil ve kamyon üretim tarihinde bir "rekor" olduğunu ifade etti.

 

Trump, Amerikalı işçilerin istihdam edileceği bu fabrikaların yakında faaliyete geçeceğini vurgulayarak, "Bugün Amerika'da yaşananlara benzer bir şey daha önce hiç yaşanmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile AB arasında sağlanan ticaret anlaşması kapsamında, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ederken, ABD'nin AB menşeli ürünlere yüzde 15 oranında tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti