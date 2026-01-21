Trump: Grönland konusunda 'artık geri dönüş yok'

İsviçre'nin Davos kentine yola çıkmadan önce sosyal medya paylaşımında, "Grönland şart" ifadelerini de kullandı.

20 Ocak'ta İsviçre'ye yola çıkan Trump'ın başkanlık uçağı Air Force One, elektrik arızası nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Beyaz Saray'dan seyahatin yeni bir uçakla yapılacağı açıklaması geldi.

Trump Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda 21 Ocak'ta bir konuşma yapması bekleniyor.

Zirvede 20 Ocak Salı günü yapılan konuşmalardaysa "yeni dünya düzenine" ilişkin açıklamalar öne çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "kuralların olmadığı bir dünyaya doğru gidildiği" uyarısında bulundu.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise "eski düzenin geri gelmeyeceğini, bunun yasını tutmanın yersiz olduğunu" ifade etti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Grönland'ı bırakmayacaklarını tekrarladı.

Frederiksen, "Amerikan başkanı maalesef askeri güç kullanımını dışlamadı. Bu nedenle biz de bunu dışlayamayız" ifadelerini de kullandı.

Trump ne söyledi?

Trump ise Beyaz Saray'daki basın toplantısında, gazetecilere Grönland'da "işlerin oldukça iyi gideceğini" savundu.

Davos'a ilişkin, "Grönland konusunda planlanmış birçok görüşme" yapılacağını söyledi.

BBC muhabirinin, Grönland nedeniyle NATO ittifakının dağılması olasılığını göze alıp almadığını sorduğu Trump, "NATO için benden daha fazlasını yapan kimse yok" yanıtını verdi.

"NATO mutlu olacak, biz de mutlu olacağız" dedi ve "Dünyanın güvenliği için buna ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Grönland hedefine ulaşmak için ne kadar ileri gideceğine ilişkin soruya ise "Bunu göreceksiniz" yanıtını verdi.

Trump basın toplantısında NATO'nun ihtiyaç halinde ABD'nin yardımına koşacağından şüphesi olduğunu da söyledi.

Macron - Trump atışması

Trump, İsviçre'ye gidişi öncesi Başka bir Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine gönderdiği bir özel mesajı da paylaştı.

Mesajda Macron'un Trump'a "Grönland ile ilgili ne yaptığını anlamıyorum" dediği ve Davos zirvesinden sonra bir G7 toplantısı organize etmeyi teklif ettiği görülüyor.

Salı günü erken saatlerde Trump, Macron'un Gazze "Barış Kurulu"na katılma davetini reddettiği yönündeki haberlerin ardından Fransız şarap ve şampanyasına %200 oranında gümrük vergisi tehdidinde bulunmuştu.

Macron, gümrük vergilerinin, toprak egemenliğine karşı bir baskı aracı olarak kullanılmasını "kabul edilemez" diyerek kınadığını söyledi.

Macron, Trump'ın gümrük vergisi açıklamalarına karşı misilleme seçeneklerinin değerlendirmesi için çağrıda bulunan Avrupalı liderlerden biri.

Tüm bu açıklamalara karşın Davos'ta bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Grönland konusunun yatışacağına yönelik ifadeler kullandı.