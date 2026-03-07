  • BIST 12433.5
Eczacılar Birliği, Kamran Aziz’i vefatının 9’uncu yılında kabri başında andı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Kıbrıslı Türklerin ilk kadın eczacısı, besteci ve söz yazarı Kamran Aziz’i vefatının 9’uncu yılında kabri başında düzenlenen törenle andı.
Eczacılar Birliği, Kamran Aziz’i vefatının 9’uncu yılında kabri başında andı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre törende konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı  Duygu Adahan Kuran, Kamran Aziz’in 1944 yılında kayıtlı eczacı olarak meslek hayatına başladığını ve 1959 yılında kurulan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin kurucu üyeleri arasında yer alarak mesleğin örgütlenmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Kuran, Aziz’in yalnızca eczacılık alanında değil, sanat dünyasında da iz bırakan çok yönlü bir kişilik olduğunu ifade ederek, yaşamı boyunca mesleğini ve müzik çalışmalarını birlikte yürüttüğünü kaydetti. Besteci kimliğiyle Kıbrıs Türk kültürüne değerli eserler kazandıran Aziz’in “Al Yemeni Mor Yemeni”, “Kıbrıs’ım” ve “Gelin Geliyor Gelin” gibi unutulmaz eserleriyle toplumun kültürel hafızasında önemli bir yer edindiğini dile getirdi.

Kamran Aziz’in mesleki bilgisiyle toplum sağlığına katkı sunarken, sanatıyla da duygulara tercüman olan nadir isimlerden biri olduğunu belirten Kuran, Aziz’in yalnızca eserleriyle değil, hayatı boyunca ortaya koyduğu değerlerle de her zaman hatırlanacağını söyledi.

Kuran ayrıca, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak Kamran Aziz’in anısını yaşatmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, kabrinin düzenli bakımının her ay Birlik tarafından gerçekleştirildiğini ve hatırasını yaşatmaya yönelik etkinliklerin sürdürüleceğini ifade etti.

1997 yılında kapatılan Aziz Eczanesi’nin ise bugün Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği binasında bulunan Eczacılık Müzesi’nde sergilendiğini belirten Kuran, bunun hem meslek tarihine hem de Kamran Aziz’in mirasına ışık tuttuğunu söyledi.

Kuran, “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak, Ecz. Kamran Aziz’i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.” dedi.

