  • BIST 12433.5
  • Altın 7610.33
  • Dolar 43.9501
  • Euro 51.5416
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAÖldü denilen Ahmedinejad'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Öldü denilen Ahmedinejad'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

» »
Şehitler Mezarlığı’nı ziyaret etti
Öldü denilen Ahmedinejad'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın, ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiğine dair ortaya atılan iddialar günler sonra resmi olarak yalanlandı. Ahmedinejad’ın güvende olduğu belirtilirken Şehitler Mezarlığı’nı ziyaret ettiği görüntüler paylaşıldı.

“Sağ ve güvende”

Ahmedinejad’ın konutunun hedef alındığı ve saldırıda öldüğü yönündeki iddiaların ardından basın sözcüsü açıklama yaptı. Sözcü, “Sayın Ahmedinejad’ın öldürüldüğüne dair haberler doğru değildir. Kendisi sağ ve güvendedir” ifadelerini kullandı.

Hamaney için taziye mesajı

İran haber ajansı ISNA’nın aktardığına göre Ahmedinejad, aynı saldırılarda hayatını kaybettiği belirtilen İran lideri Ali Hamaney ve diğer yetkililer için bir başsağlığı mesajı paylaştı.

Ahmedinejad mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir üzüntü ve derin bir teessürle, Amerika ve İsrail’in ağır ve benzeri görülmemiş saldırısında İran İslam Cumhuriyeti’nin yüce liderinin, aile fertlerinin, bazı yetkililerin, komutanların, askerlerin, öğrencilerin ve bir grup vatandaşın şehit edilmesi dolayısıyla tüm halka ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

Şehitler Mezarlığı’nı ziyaret etti

Öte yandan sosyal medyada Ahmedinejad’ın Şehitler Mezarlığı’nı ziyaret ettiği görüntüler paylaşılmaya başlandı. Paylaşılan görüntülerde Ahmedinejad’ın saldırılarda hayatını kaybedenler için mezarlıkta bulunduğu görülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Trump ve Starmer arasında görüş ayrılığı: 'Gökyüzünden rejim değişikliğine inanmıyoruz'03 Mart 2026 Salı 09:02
  • Uçuş iptalleri sürüyor: 'Havacılık endüstrisi derin bir şekilde etkilenecek'02 Mart 2026 Pazartesi 21:50
  • Trump, 'Büyük saldırı dalgası yolda' dedi02 Mart 2026 Pazartesi 21:27
  • Orta Doğu uzmanı anlattı: İran, Dubai'yi neden vurdu?02 Mart 2026 Pazartesi 18:06
  • Savaşın seyri değişiyor! İran, İsrail'i İlk kez yeni füzesiyle vurdu02 Mart 2026 Pazartesi 09:30
  • İsrail medyası, İran'ın geçici dini lideri Ayetullah Arif öldürüldü iddiası02 Mart 2026 Pazartesi 00:22
  • Lakadamyalı: Temsilciliklerimize 50 vatandaş başvurdu, hava sahasının açılmasını bekliyoruz01 Mart 2026 Pazar 19:25
  • Mahmud Ahmedinejad da öldü01 Mart 2026 Pazar 17:47
  • Pehlevi: Hamaney’in ölümüyle İran rejimi fiilen sona erdi01 Mart 2026 Pazar 15:12
  • İran medyası: ABD-İsrail saldırısında öldürülen Hamaney'in yerine geçici olarak atanan isim belli oldu01 Mart 2026 Pazar 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti