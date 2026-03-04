Öldü denilen Ahmedinejad'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın, ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiğine dair ortaya atılan iddialar günler sonra resmi olarak yalanlandı. Ahmedinejad’ın güvende olduğu belirtilirken Şehitler Mezarlığı’nı ziyaret ettiği görüntüler paylaşıldı.

“Sağ ve güvende”

Ahmedinejad’ın konutunun hedef alındığı ve saldırıda öldüğü yönündeki iddiaların ardından basın sözcüsü açıklama yaptı. Sözcü, “Sayın Ahmedinejad’ın öldürüldüğüne dair haberler doğru değildir. Kendisi sağ ve güvendedir” ifadelerini kullandı.

Hamaney için taziye mesajı

İran haber ajansı ISNA’nın aktardığına göre Ahmedinejad, aynı saldırılarda hayatını kaybettiği belirtilen İran lideri Ali Hamaney ve diğer yetkililer için bir başsağlığı mesajı paylaştı.

Ahmedinejad mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir üzüntü ve derin bir teessürle, Amerika ve İsrail’in ağır ve benzeri görülmemiş saldırısında İran İslam Cumhuriyeti’nin yüce liderinin, aile fertlerinin, bazı yetkililerin, komutanların, askerlerin, öğrencilerin ve bir grup vatandaşın şehit edilmesi dolayısıyla tüm halka ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

Şehitler Mezarlığı’nı ziyaret etti

Öte yandan sosyal medyada Ahmedinejad’ın Şehitler Mezarlığı’nı ziyaret ettiği görüntüler paylaşılmaya başlandı. Paylaşılan görüntülerde Ahmedinejad’ın saldırılarda hayatını kaybedenler için mezarlıkta bulunduğu görülüyor.