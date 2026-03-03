İsrail askerleri kara harekatı için Lübnan sınırını geçti!

  • BIST 12433.5
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dördüncü gününde çatışmalar genişleyerek devam ediyor. İsrail ordusu, İran’a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu.
İsrail birliklerinin Lübnan sınırının bazı noktalarında kara operasyonu gerçekleştirdiği bildirildi. Bir Lübnanlı yetkili, Salı günü Reuters’a yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin sınır hattı boyunca belirli bölgelerde ilerlediğini söyledi.

Görgü tanıkları ise Lübnan ordusunun sınır boyunca en az yedi ileri karakol pozisyonundan çekildiğini aktardı. Bölgedeki hareketlilik, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilimin ardından yaşandı.

