Arıklı: Sığınakların konumunu önceden açıklamak güvenlik riski

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sığınakların adreslerinin kamuoyuyla önceden paylaşılmasının “sakıncalı” olduğunu belirterek, bu yöndeki ısrarlı taleplere tepki gösterdi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sığınakların adreslerinin kamuoyuyla önceden paylaşılmasının "sakıncalı" olduğunu belirterek, bu yöndeki ısrarlı taleplere tepki gösterdi.

Arıklı, Başbakan’ın başkanlığında gerçekleştirilen ve stratejik kurumların temsilcileriyle birlikte Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı ile grup başkan vekillerinin de katıldığı toplantıda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın savaşın seyri hakkında bilgilendirme yaptığını aktardı. Paylaşımında, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı ve yardımcısının da olası olağanüstü durumlarda uygulanacak KAMP (KKTC Acil Müdahale Planı) protokolüne ilişkin sunum yaptığını kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilatı’nın toplantıda sığınak kapasitesine yönelik bilgiler de paylaştığını belirten Arıklı, mevcut sığınakların 200 bin kişiyi barındırabilecek durumda olduğunu, denetimlerin 6 ayda bir yapıldığını ve zabıt tutulduğunu ifade etti. Arıklı, dünya standartlarında kişi başına 1 metrekare alan öngörüldüğünü, KKTC’de ise kişi başına 2 metrekare yer ayrıldığını aktararak, standartlara göre değerlendirildiğinde kapasitenin 400 bin kişiye ulaşabileceğini dile getirdi.

Arıklı, güvenlik gerekçesiyle sığınakların yerlerinin önceden ilan edilmemesi gerektiğini savunarak, kritik bir durumda halkın bölgelere göre cami mikrofonları üzerinden bilgilendirilip yönlendirileceğinin planlandığını belirtti.

Paylaşımında “ısrarla sığınakların yerini soran” kişilere tepki gösteren Arıklı, savaş ortamında sivil hedeflerin dahi vurulabildiğini öne sürerek, sığınak konumlarının paylaşılmasının olası bir risk yaratabileceğini söyledi. Arıklı, bu talebi eleştirel bir dille değerlendirerek, “kritik durumlarda düşmanın adres bulmakta zorlanmaması” şeklindeki ifadelerle ironi yaptı.

