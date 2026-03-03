Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ramazan’ı Kabe’de Karşıladı!

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 2026 Sömestr Umre Programı tamamlandı. Ercan Havalimanı çıkışlı organizasyonla öğrenci ve akademisyenler Ramazan’ı Kâbe’de karşılarken, ibadet süreci akademik rehberlikle uygulamalı olarak ele alındı.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “2026 Sömestr Umre Programı” tamamlandı. Doğrudan Ercan Havalimanı çıkışlı düzenlenmesiyle de dikkat çeken program ile öğrenci, akademisyen ve veliler Ramazan’ı Kabe’de karşıladı. KKTC bayrağının kutsal topraklarda dalgalandırılması da önemli anlardan biri olarak kayda geçti.

Program kapsamında Mekke ve Medine ziyaretleri gerçekleştirilirken mikat bölgeleri, ihram uygulamaları ve umre ibadetinin pratik boyutları da akademik bir yaklaşımla uygulamalı olarak ele alındı. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez ve Fatih Bellek’in rehberliğinde düzenlenen organizasyona Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Erhan Şekerci ve Uzm. Meryem Sezgin ile mezunları Esra Nur Yıldız ve Muhammet Mert Demir de katkıda bulundu. Gönüllülük esasına dayalı olarak düzenlenen programa fakülte mensupları, mezunlar, öğrenciler ve veliler katıldı.

Ziyaretler, ibadet ve tarihsel bilinç bir arada!

Programın Medine ayağında Mescid-i Nebevî, Ravza-i Mutahhara ve Cennetü’l-Bakî Kabristanlığı başta olmak üzere Mescid-i Gamame, Kuba ve Kıbleteyn mescitleri ziyaret edildi. Uhud bölgesinde Uhud Dağı, Uhud Şehitliği, Okçular Tepesi, Diş Mağarası, Hendek Savaş Alanı, Yedi Mescitler ve Gars Kuyusu gibi önemli noktalar yerinde incelenirken, Medine’nin tarihi mirası kapsamında Osmanlı Tren İstasyonu da programda yer aldı.

Medine’den Mekke’ye geçişte Zülhuleyfe Mikat Bölgesi’nde ihrama girildi; Bedir’de ise Bedir Şehitliği ve Melekler Tepesi ziyaret edilerek tarihsel süreç yerinde değerlendirildi. Mekke ayağında Cennetü’l-Muallâ, Cin ve Fetih mescitleri ziyaret edilirken, Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası ve Sevr Dağı da görüldü. Ayrıca Arafat, Mina ve Müzdelife bölgeleri program kapsamında ziyaret edilirken, Cirane, Ten’im ve Hudeybiye miktat mahallerinde ihrama girilerek umre ibadetleri yerine getirildi. Ziyaretler; Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez ve Fatih Bellek’in İslam tarihi ve siyer bağlamındaki anlatımlarıyla akademik bir çerçevede desteklendi.