Kadın Girişimciliğine Akademik Destek!

Toplumsal sorumluluk odaklı projeleri ve bilimsel üretimiyle sosyal dönüşümü merkezine alan dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden biri olan Yakın Doğu Üniversitesi, sivil toplum ile iş birliği ağını büyütmeye devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) iş birliği protokolü imzaladı. Üniversite ile sivil toplum arasındaki dayanışmayı güçlendirecek olan iş birliği ile toplumsal eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik bilimsel temelli çalışmaların artırılması amaçlandı.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen protokol ile kadınların, çocukların ve engelli bireylerin sosyal konumlarını güçlendirmeye, kadın girişimciliğini desteklemeye ve toplumsal eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik bilimsel ve eğitsel faaliyetler yürütme konusunda önemli bir adım atıldı. Protokol, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl, Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanları Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay ile GİKAD Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu’nun imzaları ile yürürlüğe girdi. İmza törenine Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Dervişe Amca Toklu; GİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Şerife Gündüz, Özlem Özbekoğlu, Ziynet Şah, Bilun Elmacıoğlu ile Meryem Çavuşoğlu Özkurt da katıldı.

Toplumsal Eşitlik İçin Güçlü İş Birliği

GİKAD’ın farklı bilim alanları çerçevesinde desteklenmesini öngören protokol kapsamında; derneğin ihtiyaç duyduğu eğitim çalışmalarına akademik rehberlik sunulması, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve veri temelli çalışmalarla kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor. Seminer, panel, kongre ve konferans gibi etkinliklerin yanı sıra kadın girişimciliğinin gelişimine katkı sağlayacak bilimsel danışmanlık ve uygulamaya dönük programlar da iş birliği çerçevesinde hayata geçirilecek. Ayrıca; kadın, çocuk ve engelli bireyleri odağa alan sosyal sorumluluk projelerinin tasarlanması, disiplinlerarası çalışma kültürünün yaygınlaştırılması ve akademisyenler ile öğrencilerin sahada aktif rol üstlenmesi sağlanarak üniversite bilgi birikiminin topluma doğrudan yansıtılması amaçlanıyor.

Prof. Dr. Umut Akçıl: “Akademik bilgi ve birikimimizi toplum yararına projelere dönüştürmeyi öncelikli sorumluluklarımız arasında görüyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl, imzalanan protokolün üniversitelerin toplumsal sorumluluk misyonunun somut bir yansıması olduğunu vurguladı. “Akademik bilgi ve birikimimizi toplum yararına projelere dönüştürmeyi öncelikli sorumluluklarımız arasında görüyoruz. GİKAD ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine, dezavantajlı grupların desteklenmesine ve bilimsel temelli projelerin sahaya yansımasına katkı sağlayacağız” diyen Prof. Dr. Umut Akçıl, bu iş birliklerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada kritik bir rol üstlendiğini belirtti. Prof. Dr. Umut Akçıl, öğrencilerin de bu süreçte aktif rol almasının, nitelikli bir deneyim kazanmaları ve toplumsal duyarlılıklarının gelişmesi açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Dr. İçim Çağıner Kavuklu: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin desteği ile ortaya koyacağımız projelerin sadece girişimciliği değil, toplumsal eşitliği de güçlendireceğine inanıyoruz.”

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu ise gerçekleştirdikleri iş birliğinin kadın girişimciliğinin gelişimi açısından önemli sonuçları olacağına vurgu yaptı. “Akademi ile sivil toplumun güçlerini birleştirmesi, kadın girişimcilerin sürdürülebilir başarıya ulaşmasında belirleyici bir rol oynuyor. Bu protokol sayesinde üyelerimizin ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgiye daha güçlü erişim sağlayacak, eğitim ve araştırma temelli çalışmalarla kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki etkinliğini artıracağız” diyen Kavuklu, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin desteği ile ortaya koyacağımız projelerin sadece girişimciliği değil, toplumsal eşitliği de güçlendireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.