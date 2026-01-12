Yakın Doğu Spor Kulesi Jiu-Jitsu Şampiyonası Başlıyor!

Yakın Doğu Spor Kulesi, dövüş sporları tutkunlarını nefes kesen bir organizasyonda buluşturmaya hazırlanıyor. Disiplin, teknik ustalık ve mücadele ruhunun ön planda olacağı Yakın Doğu Spor Kulesi Jiu-Jitsu Şampiyonası, Gi ve No-Gi kategorilerinde sporcuları mindere davet ediyor.

Uluslararası Jiu-Jitsu Federasyonu (IBJJF) kuralları doğrultusunda düzenlenecek şampiyona, 1 Şubat Pazar günü Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Farklı yaş ve kilo kategorilerinde yapılacak karşılaşmalarda sporcular, yalnızca rakipleriyle değil, kendi sınırlarıyla da mücadele ederek aylar süren emeklerini sergileme fırsatı bulacak.

Son Başvuru 28 Ocak!

Yakın Doğu Spor Kulesi Jiu-Jitsu Şampiyonası, Jiu-Jitsu’nun strateji, denge ve dayanıklılık gerektiren doğasını en üst seviyede ortaya koyarak adrenalin dolu anlar yaşatacak. Şampiyonada yer almak isteyen sporcular için başvurular 28 Ocak tarihinde sona erecek. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri 0546 992 01 77 numaralı telefondan yapılabilecek.

Yakın Doğu Spor Kulesi, Jiu-Jitsu’da Güçlü Bir Altyapı Sunuyor

Yakın Doğu Spor Kulesi, sporu bir yaşam biçimi olarak benimseyen, disiplinli ve donanımlı sporcular yetiştirme vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Modern antrenman alanları, profesyonel antrenör kadrosu ve çok yönlü eğitim programlarıyla sporculara hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini destekleyen güçlü bir altyapı sunuluyor.

Brazilian Jiu-Jitsu da Yakın Doğu Spor Kulesi’nde verilen eğitimler arasında yer alıyor. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Başantrenör Diogo Moraes Azevedo liderliğinde sürdürülen Jiu-Jitsu çalışmaları ile sporcular ulusal ve uluslararası organizasyonlara da hazırlanıyor. 1 Şubat’ta düzenlenecek Yakın Doğu Spor Kulesi Jiu-Jitsu Şampiyonası, bu güçlü altyapının ve disiplinli antrenman anlayışının sahaya yansıdığı önemli organizasyonlardan biri olacak.