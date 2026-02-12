  • BIST 12433.5
  • Altın 7114.71
  • Dolar 43.6426
  • Euro 51.8443
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yeni Patenti Tescillendi!

» »
Yakın Doğu Üniversitesi’nin İstanbul, Arel ve Erciyes üniversiteleriyle ortaklaşa geliştirdiği, gıdadan enerjiye ve sağlığa uzanan geniş kullanım potansiyeline sahip yeni kimyasal bileşiği patentledi.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yeni Patenti Tescillendi!

Antioksidan özelliğiyle öne çıkan buluş, sürdürülebilir enerji çözümlerinden kanser araştırmalarına kadar birçok alanda yenilikçi uygulamaların önünü açıyor.

Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, bilimsel araştırma ve yenilikçilik alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin İstanbul Üniversitesi, Arel Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği “Antrakinon Türevi Yeni Bir Bileşik, Sentez Yöntemi ve Çok Alanlı Kullanım Potansiyeli” başlıklı patent resmi olarak tescillendi. Geliştirilen antrakinon türevi, antioksidan özelliği yüksek olan özel bir kimyasal bileşik.

Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi NERİTA tarafından yürütülen çalışma ile fikri mülkiyet koruması altına alınan çalışma, 2019 yılında başlatılan uzun soluklu bir Ar-Ge sürecinin ürünü. Patent kapsamında, yeni bir antrakinon türevi kimyasal bileşik geliştirilirken; çevre dostu, ekonomik ve endüstriyel üretime uygun bir yöntemle sentezlenmesi de başarıyla ortaya kondu. Bu yönüyle buluş, laboratuvar çalışmasının ötesine geçerek çok sayıda sektörde ticarileştirilebilecek bir teknoloji niteliği kazanıyor.

Gıdadan enerjiye, sağlıktan ileri teknolojilere uzanan kullanım alanı!

Geliştirilen antrakinon türevi, sahip olduğu yüksek antioksidan özellikler sayesinde gıda, tekstil ve ambalaj sektörlerinde ürünlerin raf ömrünü uzatmaya yönelik koruyucu uygulamalara olanak tanıyor. Bu yönüyle buluş, farklı sektörlerde yaygın kullanım potansiyeli sunuyor.

Geliştirilen bileşik, lityum-iyon piller, süperkapasitörler, redoks akış pilleri ve enerji dönüşüm sistemlerinde kullanılabilecek elektrokimyasal özellikler taşıyor. Bu sayede yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkili değerlendirilmesine ve sürdürülebilir enerji depolama çözümlerinin geliştirilmesine katkı sunabilecek.

Çalışmanın öne çıkan bir diğer yönü ise sağlık alanındaki potansiyel katkıları. Yapılan laboratuvar çalışmaları, geliştirilen antrakinon türevinin özellikle meme kanseri hücrelerinin çoğalmasını baskılayıcı etki gösterdiğini ortaya koydu. Mevcut tedavilere dirençli ve tedavi seçenekleri sınırlı hasta gruplarında etkili olabileceği değerlendirilen buluş, yeni nesil kanser ilaçlarının geliştirilmesi açısından umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Üniversitede yürütülen ve patentle tescillenen bu tür çalışmalar, bilimin doğrudan yaşam kalitesine dokunan bir değere dönüşebileceğini ortaya koyuyor.”

Tescillenen patentle ilgili değerlendirmede bulunan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretimi somut değere dönüştürmeyi temel bir yaklaşım olarak benimsediğini vurguladı. Geliştirilen bileşiğin gıdadan enerjiye, sağlıktan ileri teknolojilere uzanan geniş bir kullanım alanına sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Günsel, üniversitede yürütülen ve patentle tescillenen bu tür çalışmaların, bilimin doğrudan yaşam kalitesine dokunan bir değere dönüşebileceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin hedeflerine de değinen Prof. Dr. Günsel, “Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan bir kurum olarak hedefimiz; disiplinler arası çalışmaları destekleyen, yenilikçi, sürdürülebilir ve yüksek katma değer üreten bilimsel projelerle yolumuza kararlılıkla devam etmektir. Bu yaklaşımımızın merkezinde, bilimin toplumun gerçek ihtiyaçlarına dokunması, yaşam kalitesini artıran çözümler üretmesi ve bilimsel bilginin doğrudan toplumsal faydaya dönüşmesi yer alıyor” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Ortak akıl ve disiplinlerarası çalışmalar, bilimsel üretimin en güçlü itici gücüdür.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise çalışmanın üniversiteler arası iş birliği ve multidisipliner yaklaşımın somut bir sonucu olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu patent; farklı üniversitelerin ve disiplinlerin bilgi birikimini ortak bir hedef doğrultusunda bir araya getiren güçlü bir akademik iş birliğinin ürünüdür. Günümüz bilim dünyasında kalıcı ve yüksek etkili sonuçlar, ancak ortak akıl ve disiplinler arası çalışmalarla mümkün olabiliyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak bilimsel çalışmaların yalnızca teorik düzeyde kalmamasını önemsediklerini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “Üniversiteler arası iş birlikleriyle güçlenen multidisipliner projeler, bilginin üretime ve toplumsal faydaya dönüşmesini hızlandırıyor. Bu yaklaşım, üniversitemizin araştırma ve yenilik stratejisinin temel taşlarından biridir” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Şanlıdağ, özellikle sağlık alanında yakın zamanda yeni patent başvuruları yapacaklarını da sözlerine ekledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenierenköy İlkokulu Öğrencileri Müzelerde Keşfe Çıktı!26 Ocak 2026 Pazartesi 15:35
  • Yakın Doğu İlkokulu’ndan Fransızcada Yüzde 100 Başarı25 Ocak 2026 Pazar 11:27
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde Lisansüstü Programlarda Yüzde 100 Burs Fırsatı!19 Ocak 2026 Pazartesi 16:42
  • Kıbrıs’ın Kelebek ve Güve Zenginliği Bilim Dünyasında Yankı Uyandırdı17 Ocak 2026 Cumartesi 10:38
  • Engelsiz Bilişimde Ortak Akıl, Ortak Gelecek!14 Ocak 2026 Çarşamba 22:31
  • KKTC Cimnastik Federasyonu’nun antrenörlük semineri Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde tamamlandı12 Ocak 2026 Pazartesi 15:41
  • Yakın Doğu Spor Kulesi Jiu-Jitsu Şampiyonası Başlıyor!12 Ocak 2026 Pazartesi 13:40
  • Cimnastiğin Yıldızları “Platinum Ödül Gecesi”nde Onurlandırıldı11 Ocak 2026 Pazar 14:16
  • Astım Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar Masaya Yatırıldı11 Ocak 2026 Pazar 12:05
  • İlk 500’de Yer Alan Yakın Doğu Üniversitesi’ne Yatay Geçişler Başladı08 Ocak 2026 Perşembe 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti