Yakın Doğu Üniversitesi’nde Lisansüstü Programlarda Yüzde 100 Burs Fırsatı!

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora programlarında yüzde 100’e varan burs başvuruları 15 Şubat’a kadar devam ediyor.
Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora başvuruları devam ediyor. 245 yüksek lisans ve doktora programı için yüzde 100’e varan burs imkanı sunan Yakın Doğu Üniversitesi, burs başvurularını 15 Şubat’a kadar almaya devam edecek.

Günümüzün rekabetçi akademik ve profesyonel dünyasında yüksek lisans ve doktora eğitimi, bireylere uzmanlık alanlarında derinleşme, bilimsel üretime katkı sağlama ve kariyerlerinde fark yaratma imkanı sunuyor. Araştırma odaklı bu eğitim süreçleri, nitelikli akademisyenler ve sektör liderleri yetiştirilmesinde kritik bir rol üstleniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan 245 yüksek lisans ve doktora programında burslu eğitim almak isteyen adaylar; başvuru formu, lisans diploması ve transkript kopyası, ALES sonuç belgesi (Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için), kimlik ya da pasaport kopyası ve varsa referans mektubu ile birlikte [email protected] e-posta adresi üzerinden başvuru yapabilecekler.

Başvuru yapacak adaylar, Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora programları için [email protected] sayfasından veya 0548 843 05 35 ile 0 392 680 20 00 (dahili 5377-5259-3131) no’lu telefonlardan da detaylı bilgi alabilirler.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Araştırma odaklı eğitim anlayışımızla, lisansüstü öğrencilerimizin bilimsel üretime aktif biçimde katılmalarını ve alanlarında fark yaratmalarını destekliyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almanın; üniversitenin akademik niteliğini, araştırma gücünü ve uluslararası görünürlüğünü açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Bu başarının, güçlü akademik kadro, gelişmiş araştırma altyapısı ve disiplinler arası üretimi destekleyen vizyonun doğal bir sonucu olduğunu ifade etti.

 

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yüksek lisans ve doktora öğrencilerine uluslararası standartlarda bir akademik ortam sunduğunu belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, lisansüstü eğitimin akademik ve profesyonel kariyer açısından stratejik bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Dünya sıralamalarında ilk 500’de yer alan bir üniversitede lisansüstü eğitim almak, adaylara yalnızca akademik donanım kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda uluslararası rekabette güçlü bir avantaj sağlıyor. Araştırma odaklı eğitim anlayışımızla, lisansüstü öğrencilerimizin bilimsel üretime aktif biçimde katılmalarını ve alanlarında fark yaratmalarını destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

