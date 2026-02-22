  • BIST 12433.5
Ramazan’da Kan Şekeri Dalgalanmasına Dikkat!

Dyt. Arslansoyu, özellikle iftar sonrası ani kan şekeri yükselmelerinin sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini vurguladı.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, Ramazan ayında en sık yapılan beslenme hatalarının başında uzun süren açlığın ardından hızlı ve kontrolsüz yemek tüketiminin geldiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Dyt. Arslansoyu, özellikle iftar sonrası ani kan şekeri yükselmelerinin sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini vurguladı.

Ramazan ayında değişen beslenme düzeni nedeniyle günlük enerji ve besin ihtiyacının dengeli karşılanmasının büyük önem taşıdığını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, yanlış beslenmeye bağlı olarak kabızlık, mide yanması, baş dönmesi, dikkat dağınıklığı ve baş ağrısı gibi şikayetlerin sık görüldüğünü ifade etti. Yetersiz beslenmenin bağışıklık sistemini zayıflatabileceğini de hatırlatan Dyt. Arslansoyu, sahur ve iftar öğünlerinin bilinçli planlanması gerektiğini söyledi.

Kronik hastalığı olan bireylerin, hamile ve emziren kadınların ve büyüme çağındaki çocukların oruç tutmadan önce mutlaka doktora danışmaları gerektiğini de vurguladı.

Sahurda doğru seçim gün boyu enerjinizi belirler

Sahur öğününün gün içindeki kan şekeri dengesi açısından kritik olduğunu belirten Dyt. Arslansoyu, tuzlu yiyecekler, şarküteri ürünleri ve kızartmaların susuzluk hissini artırdığı için sahurda tercih edilmemesi gerektiğini söyledi.

Uzun süre tok kalabilmek ve enerji dengesini koruyabilmek için yüksek lif ve protein içeren besinlerin tercih edilmesini öneren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu; tam buğday veya çavdar ekmeği, süt ve süt ürünleri, yumurta, çiğ kuruyemişler, komposto ile mevsim meyve ve sebzelerinin ideal seçenekler olduğunu belirtti.

İftarda hızlı yemek metabolizmayı zorluyor

İftar öğününde en sık yapılan hatanın hızlı ve fazla miktarda yemek tüketmek olduğunu belirten Dyt. Arslansoyu, bunun mide ve bağırsak sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

Orucu açarken su ve hurma, peynir, zeytin ve sebzeler gibi hafif besinlerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Dyt. Banu Özbingül Arslansoyu, çorbanın da iyi bir başlangıç olduğunu belirtti. İftarın ardından ana yemeğe geçmeden önce 15–20 dakika beklenmesinin sindirim sistemi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Rafine unlu ve aşırı yağlı besinlerin sınırlandırılması gerektiğini hatırlatan Dyt. Arslansoyu, aç karnına çok sıcak pide tüketiminin kan şekerini hızla yükseltebileceği için kontrollü yenmesi gerektiğini söyledi.

Ramazan’da susuzluk yönetimi hayati önem taşıyor

Ramazan boyunca en az 2 litre su tüketilmesi gerektiğini belirten Dyt. Arslansoyu, iftar ile sahur arasında sıvı alımının zamana yayılmasının önemine dikkat çekti.

Tatlı tercihinde ağır şerbetli ürünler yerine meyve veya hafif sütlü tatlıların seçilmesini öneren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, iftardan 1,5–2 saat sonra yapılacak hafif tempolu yürüyüşlerin sindirimi kolaylaştırdığını ve metabolizmayı desteklediğini ifade etti.

