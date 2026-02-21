  • BIST 12433.5
Av sezonunun uzatılmasına Avcılık Federasyonu'ndan tepki: Bilimsel verilere aykırı

Merkezi Av Komisyonu’nun 1’inci İnce Av dönemini mart ortasına kadar uzatma kararı alması tartışma yarattı
Karara tepki gösteren Avcılık Federasyonu, uygulamanın bilimsel verilere ve yaban hayatın korunması ilkesine aykırı olduğunu savunarak, avın en geç şubat ayında sona ermesi gerektiğini belirtti.

KKTC Avcılık Federasyonu’nun, iklim değişikliğini gerekçe göstererek 1’inci İnce Av döneminin uzatılması talebinde bulunduğu ve konunun Bakanlar Kurulu’na sunulma aşamasında olduğu yönündeki haberler tartışma yarattı. Ocak ve şubat aylarını kapsayan 18 günlük av süresinin bu yıl yeterli olmadığı gerekçesiyle, şubat sonunda biten avın mart ortasına kadar uzatılması yönünde Merkezi Av Komisyonu’nda (MAK) karar alındığı belirtildi.

Karara tepki gösteren çevre görüşleri, MAK’ın avcıların taleplerini onaylayan bir yapıya dönüştüğünü savunarak, yaban hayatın korunmasına yönelik iradenin zayıflatıldığını ileri sürdü. Mevcut yasanın avın şubat ayı sonunda sona ermesini öngördüğü hatırlatılarak, bu düzenlemenin değiştirilmek istenmesine karşı çıkıldı.

Açıklamada, mart ayının doğada üreme döneminin başlangıcı olduğuna dikkat çekilerek, bu süreçte hayvanların rahatsız edilmemesi gerektiği vurgulandı. Göçmen türlerin beslenme ve üreme döngülerinin korunmasının önemine işaret edilerek, av süresinin uzatılmasının popülasyonlar üzerinde olumsuz etki yaratabileceği savunuldu.

İklim değişikliği gerekçesine de değinilen açıklamada, uluslararası araştırmaların bazı kuş türlerinin daha erken üreme ve göç eğilimi gösterdiğini ortaya koyduğu, bu nedenle bilimsel verilere göre av sezonunun uzatılmasının değil, daha erken sonlandırılmasının gündeme gelmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca kararın yalnızca avcıları ilgilendirmediği, pazar günlerinin ailelerin doğaya çıkabildiği sınırlı zamanlardan biri olduğu belirtilerek, av sezonunun uzatılmasının toplumun geniş kesimlerinin doğa kullanımını kısıtlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, halk sağlığı ve yaban hayatın korunması gerekçesiyle av sezonunun uzatılmasına karşı çıkılması çağrısı yapıldı.

