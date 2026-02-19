  • BIST 12433.5
Lefkoşa ve İskele’de eş zamanlı denetim: 550 sürücüye işlem, 11 kişi tutuklandı

Polisin Lefkoşa ve İskele’de 20.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği asayiş ve trafik denetimlerinde 550 sürücü rapor edildi, 57 araç trafikten men edildi; 11 kişi ise tutuklandı.
Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde dün 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 10 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise, toplam 1,642 araç sürücüsü kontrol edildi; 135’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i muayenesiz araç kullanmak, 23’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 138’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 332 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık veren bir kişi tutukllandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 923 araç sürücüsü kontrol edilmiş; 110’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 7’si muayenesiz araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 77’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 218 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 30 araç ise trafikten men edildi.

