Mahkemeden Tazminat Kararı: Davalılar Uzunboylu'ya 150 Bin TL Ödeyecek

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu tarafından açılan davada kararını açıkladı. Mahkeme, davalılar Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile Şener Elcil aleyhine tazminat ödenmesine hükmetti.
Mahkemeden Tazminat Kararı: Davalılar Uzunboylu'ya 150 Bin TL Ödeyecek

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu tarafından açılan davada kararını açıkladı. Mahkeme, davalılar Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile Şener Elcil aleyhine tazminat ödenmesine hükmetti.

2 Şubat 2026 tarihinde görülen davada mahkeme, davaya konu olan yazıların davacının şan ve şöhretine zarar verdiği kanaatine vardı. Kararda, hükmedilecek tazminat miktarının davalıların mahvına yol açacak düzeyde olmaması ancak benzer nitelikteki ifadelerin tekrarını caydıracak ölçüde olması gerektiği vurgulandı.

Mahkeme, davacının uğradığı manevi zarar ile yaşadığı üzüntü ve sıkıntının giderilmesi amacıyla davalıların müştereken 150 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Ayrıca söz konusu miktara haksız fiiller kapsamında yasal faiz uygulanmasına hükmedildi.

Karar kapsamında davalıların ayrıca 60 bin TL dava masrafını da karşılamasına emir verildi.

Mahkeme kararıyla birlikte dava sonuçlanmış oldu.

