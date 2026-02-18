  • BIST 12433.5
İskele Kaymakamlığı: Alkollü içki satış ruhsatları 12 Mart'a kadar yenilenmeli

İskele Kaymakamlığı, alkollü içki satış ruhsatlarının 12 Mart’a kadar yenilenmesi gerektiğini duyurdu.
İskele Kaymakamlığı, alkollü içki satış ruhsatlarının 12 Mart’a kadar yenilenmesi gerektiğini duyurdu.

İskele Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, içki satış ruhsatlarının yenilenmesi için istenen evraklar şöyle belirtildi:

“Eski alkollü içki satış ruhsatının fotokopisi, bağlı olunan Belediye’den alınacak 2026 yılı için geçerli işyeri çalıştırma izin belgesi fotokopisi, işletme otel ise ilgili yıla ait Otel İşletme İzni ve Sınıflandırma Belgesi”

