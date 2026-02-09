İskele'de alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı!

İskele Sezar Sitesi’nde yaşanan olayda, aşırı alkollü olduğu belirtilen bir sürücü polis tarafından takibe alındı.
Kaçmaya çalışan sürücü, yüksek hızla Sezar Sitesi’nin 6. fazına girerek binaların önünde park halinde bulunan birkaç araca şiddetle çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlarda ciddi maddi hasar meydana gelirken, olayda kimsenin yaralanmaması olası bir faciayı önledi.
Sürücü kısa sürede gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
